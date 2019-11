POČEO JUBILARNI 25. FESTIVAL AUTORSKOG FILMA Cvetković: Makavejev je došao u našu kulturu iz budućnosti

Glumac Svetozar Cvetković otvorio je Festival autorskog filma u Kombank dvorani koji je ove godine posvećen Dušanu Makavejevu.

- Makavejev je došao u našu kulturu iz budućnosti. On nije bio, kao što to neki pretpostavljaju, Rus, ni Bugarin, ni Francuz, iako je živeo u Parizu, već je bio Beograđanin. Sa Bojanom je živeo u vagonu i pravio svoja remek-dela. To što FAF predstavlja radove talentovanih, mladih, hrabrih umetnika koje mi još ne poznajemo, pokazuje da budućnost iz koje je Makavejev došao zaista postoji - rekao je Cvetković.

foto: Profimedia

U čast velikog reditelja potom je prikazan kratkometražni film „Pečat“, jedno od najvažnijih ostvarenja Dušana Makavejeva.

Do 30. novembra u glavnom programu biće prikazana 24 ostvarenja, od kojih će se dvanaest takmičiti za gran-pri nagradu „Aleksandar Saša Petrović“. Glavni takmičarski program prvi put je profilisan tako da ga čine pretežno prvi, drugi ili treći film mladih autora koji još nisu afirmisani na nivou, na primer, Kana, a za koje Savet FAF smatra da će u budućnosti biti okosnica velikih festivala.

U tom kontekstu u konkurenciji su dva srpska debitantska filma - „Asimetrija“ Maše Nešković, koja je svetsku premijeru imala na festivalu u Sao Paolu, i „Moj jutarnji smeh“ Marka Đorđevića. Mladi autor iz Kragujevca snimio je film van Beograda, a ovde će imati domaću i svetsku premijeru. Inače, u tom filmu je poslednju ulogu ostvario Nebojša Glogovac. Najbolje autore će birati reditelj Ognjen Glavonić (Srbija), rediteljka Hana Jušić (Hrvatska) i filmski kritičar Arjel Švajcer (Francuska).

(Kurir.rs / Tanjug / Foto:Marina Lopičić)

