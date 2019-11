KO JE LEPA ALIŠA SA KOJOM JE UHVAĆEN DŽASTIN? Proslavila se 2012. godine na Jutjubu i zgodna je do BOLA (FOTO)

Pevač Džastin Timberlejk (38) uhvaćen je u društvu glumice Ališe Vejnvrajt (30) sa kojom je razmenjivao nežnosti u javnosti. Džastin je u braku sa glumicom Džesikom Bil od 2012 godine, pa je svetsku javnost uzburkla šokirala ova vest.

Na fotografijama koje su se pojavile, jedan od najpopularnijih pevača današnjice i bivši član boy benda 'N Sync Džastin Timbrlejk se nežno drži za ruke s mladom glumicom Ališom Vejnvrajt.

To ne bi bilo čudno da Džastin nije u braku sa Džesikom Bil, slavnom lepoticom s kojom ima i četvorogodišnjeg sina Silasa. Oni su do sada nosili titulu jednog od omiljenih supružnika u svetu slavnih, ali se čini da je došlo do velikog preokreta u njihovom odnosu.

Oženjeni Džastin Timberlejk fotografisan je dok na terasi drži novu koleginicu Ališu za ruku, a 30-godišnjakinja mu je pored toga nežno dodirivala koleno. Par je uhvaćen oko ponoći, a razgovarali su i pili u jednom baru u Nju Orleansu, na pauzi od snimanja filma "Palmer" u kojem glume ljubavnike.

Ako je zaista došlo do kraha braka Džastina i Džesike, što bi se iz njegovog nežnog odnosa sa Ališom moglo zaključiti, javnost će verovatno osuditi lepu Ališu za uništavanje jednog od najlepših holivudskih parova.

Ko je zapravo tamnoputa lepotica zbog koje je čak i Džesika Bil pala u drugi plan?

Ališa je glumica u usponu, a publici je najpoznatija po svojim ulogama u serijama, od kojih je "Raising Dion" trenutno hit. Šarmantna dama kovrdžave kose rođena je na Floridi, ali vuče korene sa Jamajke i Haitija. Karijeru je započela 2012. godine kada je počela da se pojavljuje u Jutjub videima kanala "Smosh".

Danas je njena karijera u usponu, a sigurni smo da će je silna medijska pažnja koju je privukla svojim odnosom s pevačem Džastinom, dodatno vinuti u zvezdanu orbitu.

