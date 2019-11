SRPSKA JUTJUBERKA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: Prišao mi je sa leđa i počeo da me DAVI! Progovorila i o VRŠNJAČKOM NASILJU

Lea Stanković (18), jedna od najpopularnijih jutjuberki u Srbiji, iako veoma mlada, ostvarila je zapažen uspeh u svetu influensera, u koji je hrabro ušla kada je imala samo 14 godina.

Ona je sada iskreno odgovarala na pitanja koja zanimaju sve koji je prate, a pored veze sa Andrijom Jo, poruka koje joj je slao Baka Prase, ali i kolega koji su joj pretili, Lea je progovorila i o bolnim temama poput vršnjačkog nasilja i napada koji je doživela.

Na pitanje da li sebe smatra najuspešnijom blogerkom u Srbiji, Lea je "kao iz topa" odgovorila potvrdno i objasnila da nije blogerka, ali da sebe smatra jednom od najupešnijih jutjuberki i influenserki.

foto: Ana Paunković

Pričala je i o vršnjačkom nasilju koje je zbog Jutjuba doživela u školi.

- U osnovnoj školi, kada sam tek počela da snimam za Jutjub, mislim da nije postojala osoba koja to nije osuđivala. Bukvalno niko nije hteo da priča sa mnom. Svi su mi govorili da sam prejadna, da je to užasno i odvratno - iskreno je odgovorila mlada Jutjub zvezda.

Ona je priznala i da joj se život ponekad potpuno razlikuje od onog koji predstavlja kroz fotografije na Instagramu.

- Jednom sam se slikala kako visim sa nekog krova, pa ne visim u realnom životu svakog dana sa tog krova. Mnogo puta se i našminkam samo da bih se slikala, a onda odem u sobu i ništa ne radim, skinem šminku i gledam film, rekla je Lea i priznala da bi za određenu svotu novca pristala da se obnaži za pred kamerama.

foto: Ana Paunković

- Kada bih dobila ponudu u nekom filmu, svakako da bih volela da glumim i da igram. Možda bude neka scena u kojoj bi trebalo da budem gola ili tako nešto. Što opet ne mora biti vulgarno, može biti samo za potrebe tog filma. Tako da, zašto da ne.

Lea je priznala i da su se neke drugarice družile s njom zbog samo popularnosti, ali i da su joj mnogo puta muškarci slali eksplicitne fotografije. Međutim, od nekih kolega dobijala je - pretnje.

- On je pokušao da bude konkurencija. On i ona zapravo. Ali nisu to uspeli - rekla je Lea i priznala da je jednom prilikom bila čak i napadnuta.

foto: Ana Paunković

- Vraćala sam se kući i prišao mi je jedan čovek sa leđa i počeo da me davi. Jedina stvar koju sam mogla da uradim u tom trenutku jeste da vrištim iako, naravno, nisam znala da li će me ta osoba možda napasti, da li će mi biti nešto. Ali bolje je da rizikujem pa da probam nešto, nego da ćutim i da pustim da mi se dešavaju neke užasne stvari.

Na pitanje o Baki Prasetu i vezi sa kolegom Andrijom Jo, Lea u početku nije bila iskrena, ali je na kraju odlučila sve da prizna.

foto: Printscreen/youtube

- Iskreno ne razmišljam toliko o Bogdanu. Ne mogu da kažem da se družimo, da smo prijatelji. Viđamo se na tim nekim Jutjub dešavanjima, tako da je moguće da je posalo neku poruku, ali se ne sećam da je bilo nešto mnogo bitno. Dečko je lep, možemo da kažemo, e sada emotivno, ne bih bila sa Bogdanom. Ne sviđa mi se ne privlači me - bila je jasna Lea kada je u pitanju Baka Prase, a onda se osvrnula na njen odnos sa Andrijom Jo.

- Bitno je da smo i dalje zajedno - zaključila je jutjuberka.

Kurir.rs/Blic.rs/Foto: Ana Paunković

