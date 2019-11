ČENDLER IZ PRIJATELJA BIO ZALJUBLJEN U KOLEGINICU IZ SERIJE! Konačno je otkrio o kome se radi! Još ga NIJE PROŠLO (FOTO)

Glumac Metju Peri, koji je slavu stekao ulogom Čendlera u seriji "Prijatelji", priznao je da je bio ozbiljno zaljubljen i da ga "još nije prošlo“ to što je bio zagrejan za koleginicu Kortni Koks.

Prema rečima izvora bliskom glumcu, on je uvek bio zaljubljen u Kortni. Ona je u to vreme bila u braku s Dejvidom Arketom, s kojim je glumila ui filmu "Vrisak" od 1999. do 2013. godine. Trenutno se zabavlja s Džonijem Mekdejvidom, dok se Metju zabavljao s mnoštvom žena u to vreme, uključujući i Džuliju Roberts.

Kako bilo, glumci su ostali bliski prijatelji pa i dan-danas idu na zajedničke ručkove i okupljanja, piše Womens Health. To su potvrdili nedavnim selfijem koji je Kortni objavila na svom profilu na Instagramu.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

