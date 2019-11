ČETVRT VEKA OD PREMIJERE OTVORENIH VRATA: Serija koju su ili mrzeli, ili obožavali

Dve i po decenije prošle su od premijernog prikazivanja kultne serije „Otvorena vrata“.

Prva epizoda emitovana je na TV Beograd 25. novembra 1994. godine, a priča o građanskoj porodici devedesetih godina u Srbiji prošla je put od nerazumevanja publike do njenog oduševljenog prihvatanja. Scenario su zajedničkim snagama uradili Biljana Srbljanović i Miloš Radović, a glumačku ekipu činili su Vesna Trivalić, Milan Gutović, Nikola Đuričko, Bogdan Diklić, Olivera Marković i Bojana Maljević.

Pali u depresiju

- Kada je serija počela da se emituje, naišla je na najnegativnije moguće kritike i u novinskim tekstovima su mene prozivali uz komentar da ovo gledaju moji profesori, izbacili bi me sa fakulteta. Iako smo znali da je serija super, nismo mogli da verujemo da to niko ne shvata, veoma sam se istraumirala. To mi je bila prva i najveća depresija u životu, jedina depresija koja se ticala mog kreativnog rada. Zapravo me nisu pogodile kritike kao takve, već veliko nerazumevanje jedne mlade ekipe koja je radila nešto što do tada, praktično, nije postojalo u Srbiji - izjavila je u jednoj TV emisiji Biljana.

U međuvremenu, „Otvorena vrata“ stekla su veliki broj fanova i dan-danas se rado citiraju replike Cakane, Dragoslava, Bate, Vojina i Milice, a na društvenim mrežama šeruju se inserti i scene.

Vučelić oduševljen

- Te 1994. direktor RTS bio je Milorad Vučelić. Kada mu je, kao generalnom direktoru, prikazana prva epizoda „Otvorenih vrata“, uzviknuo je: „Ovako izgleda budućnost televizije!“ I bio je u pravu. Po svemu je to bilo drugačije od onoga šta se emitovalo - ispričala je Bojana Maljević.

Celokupna glumačka postavka „Otvorenih vrata“ snimila je i nastavak, koji nije postigao uspeh kao što je imala serija devedesetih godina.

Sofija Jović se proslavila ulogom Milice u seriji „Otvorena vrata", a nakon toga napustila je Srbiju i otišla na školovanje u inostranstvo. Završila je pozorišnu režiju na Univerzitetu u Njujorku, a nakon toga studije psihologije, na kojima je doktorirala. Sofija danas radi kao izvršni direktor u jednoj kompaniji u Njujorku koja se bavi globalnim istraživanjima u domenu psihologije. Ostali glavni junaci ostali su u glumi, a zanimljivo je da je tu prvu ulogu kao dete ostvario i Vuk Kostić.

(Kurir.rs / Ljubomir Radanov)

