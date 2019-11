MOJ OTAC JE PROŽIVEO 3 ŽIVOTA U JEDNOM: Andrija Kuzmanović progovorio o tome kako je smrt roditelja UTICALA na njega!

Andrija Kuzmanović pričao je o ocu Radojici Kuzmanoviću, istaknutom pedagogu, koreografu i direktoru ansambla "Kolo" koji je preminuo pre osam meseci u 64. godini.

"Velika tuga i veliki nedostatak kiseonika jave se svaki put kada se setim da više nema mog oca.... Moj tata je imao lep život. Proživeo je maltene tri života u jednom", rekao je Andrija.

"Moj kolega Nikola Glišić mi je lepo rekao: "Uvek je moglo i kasnije da se desi, ali je moglo i ranije". On je mnogo mlad ostao bez oca, sa 10- 12 godina. Imao sam lepo detinjstvo uz oca. Naučio me je da treba da se uživa u životu. Bio je on veliki hedonista kada je život u pitanju, ali nikada na uštrb drugih", ispričao je sa mnogo emocija Andrija Kuzmanović čiji je otac Radojica Kuzmanović autor više od 30 koreografskih dela i muzičko-scenskih prikaza, prikazivanih u zemlji i inostranstvu (njegova dela su na repertoaru "Kola", ansambla "Venac" i brojnih drugih folklornih ansambala u Srbiji i dijaspori").

Andrija je zatim istakao da kada najdraži odu, svako od nas "treba da u sebi budi lepe stvare koje su imali naši preci, roditelji".

"Ja sam tako kod sebe probudio to da praštam drugima. Moj tata je mnogo praštao. Pamtio je, ali i praštao. Mnogo mi je pomogao jer sam ja dosta srčaniji i buntovniji od njega. Koliko me je njegov odlazak poremetio i uznemirio, toliko me je smirio", naglasio je glumac.

Kurir.rs/Žena Blic/Foto: Damir Dervišagić

