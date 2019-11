DANA TODOROVIĆ O NOVOM ROMANU „Z“: Knjiga je omaž tata Bori i glumcima (KURIR TV)

Nakon četiri godine pauze Dana Todorović nedavno je objavila svoj treći roman „Z“. Njen prvenac „Tragična sudbina Morica Tota“ imao je sjajan prijem, a druga knjiga „Park Logovskoj“ našla se u najužem izboru za Ninovu nagradu.

Na druženju s novinarima Dana i Vladislav Bajac, direktor i glavni urednik „Geopoetike“, otkrili su da je ova knjiga svojevrsni omaž njenom ocu Bori Todoroviću, kao i glumcima s kojima je odrastala.

Mandelbrotov skup

- Glavni junak priče Ze živi u jednačini fc (z) = z2 + c, koja je osnovna za Mandelbrotov skup. On je jedan od najčudesnijih fraktala, a nazivaju ga i otiskom božjeg prsta. Fraktali su geometrijske strukture, a kako ih otvarate i zumirate one stvaraju beskonačne kopije samih sebe. Na neki način su odraz ovog univerzuma - objasnila je Dana.

Bivša glumica i danas uspešan pisac i prevodilac nikad nije bila na „ti“ s matematikom.

- Da budem iskrena, kad su moji saznali u osmom razredu da ne znam tablicu množenja, nastao je haos. Antitalenat sam za matematiku. Pokušala sam da to prevaziđem i nađem lepotu u fraktalima. Teorija u muzici je čista matematika. Nekako se danas nauka približava religiji, pa i umetnosti. Sve je nekako bliže nego nekada - naglašava Todorovićeva i dodaje:

- Sve što je vezano za matematiku je dobro istraženo, ali čitalac ne mora da poznaje matematiku da bi shvatio ovaj roman. Ovo je neka filozofska stana matematike i lepote života.

Junaci ove knjige su i Hamlet, kao i Godo. Deo radnje odigrava se i u pozorištu.

- Podsvesno sam to uradila da bih joj dala lakoću. Ima u njoj toliko metafore i simbola, a i čitalac ima prava da od toga pravi svoju sopstvenu realnost. Ima i Pirandela i pitanja šta je stvarnost, a šta iluzija.

Bajac naglašava da je Dana veoma duhovita, na oca Boru, ali ona se ne slaže s tim i konstatacijom da će postati poznata po svom delu.

Želi da piše dramu

- Privatno sam veoma neduhovita. Imam neku anksioznost, ali na papiru sam to pokupila od svoje porodice. Nesvesno sam napravila omaž svojim roditeljima. Dugo želim da napišem dramu, ali sam morala da napišem roman. Pokušava sam to da ukombinujem. Druga knjiga je bila posvećena Bori i htela sam da se odmaknem od toga. Nekako mi je to u kostima i ovo je, na kraju, priča o ljubavi - zaključuje Dana.

Bajac o porodici Todorović TATA BI JOJ REKAO DA PIŠE KNJIGE S VIŠE HUMORA Vladislav Bajac našalio se da je Dana veoma dosadna spisateljica. foto: Ljubomir Radanov - Knjige piše sa sve manje slova u naslovu. Njen tata Bora je vodio računa o tome šta ona radi. Imao je preporuku da njene knjigu budu deblje i da imaju humora i dijaloga, što publika voli. „Z“ je deset strana duža od prethodne knjige i ima više dijaloga da ćete se iznenaditi - kaže Bajac.

