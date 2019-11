PREMINUO ČUVENI VODITELJ! 10 godina se borio sa OPAKOM BOLEŠĆU! Svetske zvezde se opraštaju od LEGENDE

Pesnik i TV voditelj Klajv Džejms umro je u 80. godini, skoro deset godina nakon što mu je dijagnostikovana leukemija. Australijskii kritičar preminuo je u nedelju u svojoj kući u Kembridžu.

Njegova porodica i bliski prijatelji prijatelji ispratili su ga u kapeli na Pembrouk fakultetu u Kembridžu. Džejms, veliko ime britanske televizije i radija 1980-ih, pisao je usiljeno i često šaljivo o televiziji, književnosti i aktelnim stvarima, a osvajao je i nagrade za novinarstvo. Njegov, često grub stil, dostigao je svoju popularnost tokom 80-ih kada je emitovan šou "Klajv Džejms na televiziji", u kojem je priređivao isečke iz apsurdnih međunarodnih televizijskih emisija.

Džejms je pisao i kolumnu pod naslovom "Izveštaji o mojoj smrti" u Gardijanu nakon što mu je dijagnostikovana leukemija 2010. godine.

Opaka bolest dijagnostikovana mu je 2010. godine, a rečeno mu je da će živeti do 2014. godine. Klajv je umro 10 dana nakon što je poslednji put položio svoju olovku.

foto: Profimedia

Kroz sve svoje borio se strpljivo i sa dobro poznatim humorom znajući do poslednjeg trenutka da je doživeo više od svog poštenog udela u ovom "velikom, dobrom svetu".

Brojni fanovi bili su šokirani tužnom vešću, među kojima su i poznata lica. Voditelj emisije "Dobro jutro Britanijo", Pirs Morgan, napisao je:

"RIP Klajv Džejms, 80. Izvrstan, smešan čovek".

Glumac i pozorišni reditelj Samjuel Vest rekao je: "Imali smo sreću što smo ga imali tako dugo nakon dijagnoze. Imali smo sreće što smo ga uopšte imali.

Popularni kritičar, poznat po svojoj duhovitosti, preselio se u Englesku 1962. godine. Prvih nekoliko godina radio je kao asistentu biblioteci i istraživač tržišta. Zatim je došao na Univerzitet u Kembridžu da čita englesku književnost, gde su njegovi savremenici bili Germani Grir i Erik Idl, a nedugo zatim je postao predsednik Cambridge Footlights i čak se pojavio na BBC-evom University Challengeu.

Klajv je započeo kao komentator u raznim emisijama, uključujući i muzički šou "So It Goes" između 1976. i 1977. godine. Zatim je 1982. godine započeo sa svojom emisijom "Klajv Džejms", a 1988. pridružio se BBC-u i suočio sa "Saturday Night Cliveom" koji je vodio dve godine i vratio se s "Saturday Night Clive on Sunday" i zatim "Sunday Night Clive".

foto: Profimedia

Kurir.rs/The Sun/Foto: Profimedia

Kurir