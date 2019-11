ZORANA JOVANOVIĆ ŠOKIRALA CELU SRBIJU! Imam muža i on će da me VUKLJA kroz život!

Zorana Jovanović, jedna od najpoznatijih modnih blogerki u Srbiji komentarisala je muško-ženske odnose i odnose na kojima se temelji brak.

"Ok, nemam tatu, ali imam muža i on će da me vuklja kroz život. Ja smatram da muž treba da te vuče kroz život, ali ne smatram da treba da se udaš iz pogrešnih razloga", rekla je Zorana za Mondo TV.

Dalje u intervjuu Zorannah objašnjava svoj stav koji glasi ovako:

"Ako se žena uda za niži rang od nje, ona nikad neće moći da bude srećna. A ako se muškarac oženi ženom koja je ispod njega, on će nju moći da digne, jer ona nikad neće imati kompleks. On će imati tu neku vrstu kompleksa ako je ona iznad njega. Meni je najgore kad muškarac ima taj izraženi kompleks. Mene ne može da privuče muškarac koji nije moćan, ne materijalno. On mora da ima stav", zaključuje Zorana i dodaje da joj je teško da nađe muškarca koji joj odgovara.

Kurir.rs/Foto: Printscreen, Instagram

Kurir