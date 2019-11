PRVA PRESTONICA NEMANJIĆA NA SAMOM VRHU TURISTIČKE MAPE EVROPE: Kuršumlija proglašena za izuzetnu destinaciju

Kuršumlija - gradić na jugu Srbije, sa nešto više od 19.000 stanovnika, godinama se bori sa zaostalošću tako što prirodne i turističke potencijale stavlja u prvi plan.

Kao prva prestonica rodonačelnika dinastije Nemanjića (dva manastira iz 12. veka - Sveti Nikola i manastir Presvete Bogorodice), Kuršumlija je nezasluženo ostala na marginama razvoja mnogo godina. Možda je uzrok te višedecenijske zaostalosti i blizina Kosova i Metohije, jer je ovdašnje stanovništvo u stalnom strahu od učestalih napada Albanaca odlazilo u za njih druge sigurnije krajeve. Ipak, uprkos svemu, danas Kuršumlija ide snažnim korakom napred. Uz podršku Turističke organizacije Srbije, ali i lokalne samouprave, čini mnogo na popularisanju turizma jer je u toj privrednoj grani našlo najbolju računicu i mogućnosti za napredak.

Velika atrakcija u Evropi Prema rečima Dejana Crnomarkovića iz Turističke organizacije Srbije, taj trud i rad se nedavno i isplatio jer je Kuršumlija proglašena za izuzetnu destinaciju Evrope nagradom EDEN. - Projekat se sprovodi u 16 evropskih zemalja članica ili kandidata za članstvo u EU u oblasti zdravstvenog i velnes turizma, a ima za cilj da identifikuje manje poznate destinacije sa nekim specifičnostima. Praktično, to znači da sve što nudi opština naći će se i u brošurama i na internet prezentacijama i van granica naše zemlje. Na taj način proširiće se interesovanje kako domaćih tako i inostranih turista da saznaju više, šta se sve ovde neobično i jedinstveno može videti. Zbog ove nagrade manje razvijene opštine mogu da nađu svoje mesto u turističkoj ponudi ako se dobro organizuju i ponude svetu na pravi način ono što imaju - rekao je Crnomarković.

Klimatsko lečilište Poznato je da se Kuršumlija naročito oslanja na oblast zdravstvenog i velnes turizma i predstavlja pozitivan primer preobražaja nekadašnjih banjskih centara. O tome svedoče moderni velnes i spa centri u hotelima Prolom i Lukovske banje, što Kuršumliju danas svrstava u opštinu među najistaknutije destinacije u Srbiji u ovoj oblasti.

Prolom banja je banjsko i klimatsko lečilište koje se nalazi na nadmorskoj visini 550-668 m. I dobro je povezana autobuskim linijama sa Beogradom i drugim gradovima Srbije. Vode Prolom banje su mineralizovane visokoalkalnim termama, tako da je temperatura vode od 26 do 31,5° C. S obzirom na sastav, ona ima izraženo prirodno diuretičko i bakteriostatno svojstvo. Umerena kontinentalna klima, zajedno sa bujnom vegetacijom, stimulativno deluje na čovečji organizam i jača njegovu otpornost.

Položaj Lukovske banje, značajna nadmorska visina i atraktivna priroda čine je izuzetnim klimatskim lečilištem pogodnim za odmor, rekreaciju i oporavak. Po broju izvora termomineralnih voda temperature 56-69° C i njihovoj izdašnosti (100 litara u sekundi), spada u red najbogatijih u zemlji. Ovde dolaze ljudi da bi se lečili od hroničnih upala - reuma, degenerativnih oboljenja kičme, stanja nakon povreda.

Jedinstveno Mistika Đavolje varoši Okamenjeni svatovi Priroda se pobrinula da Kuršumliji daruje još jedan nesvakidašnji prirodni fenomen - Đavolju varoš. Čine je 202 figure nastale erozijom, visine od dva do 15 metara, širine od 0,5 do tri metra, sa kamenim kapama na vrhu. Ovi specifični oblici reljefa nastali su delovanjem kišnice na nekadašnju topografsku površinu. Spiranjem peska i šljunka ispod manjih ili većih kamenih blokova ostaju figure u obliku kula i piramida. Ipak, spoljašne sile (kiša, sneg, led, vetar) vremenom nagrizaju kule, ruše ih, dok se usled spiranja tla stvaraju nove. Tako se zemljani stubovi pomeraju, uvlačeći se sve dublje u unutrašnjost planinske kose. Po jednoj legendi, figure predstavljaju okamenjene svatove koji su po nagovoru đavola hteli da venčaju brata i sestru. Po drugoj, to su okamenjeni đavoli koje su nadmudrili đaci u opkladi, a po trećoj, zemljane skulpture predstavljaju đavole kojih su se ljudi oslobodili prenoćivši jednu noć pored crkvišta Svete Petke, koja se nalazi u neposrednoj blizini zemljanih figura.