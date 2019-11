NELE KARAJLIĆ O AFERI "CRKO MARŠAL": Da sam robijao danas bih bio predsednik!

„Nema struje, crko maršal!“, čuvena je rečenica koju je pre tačno 35 godina na koncertu Zabranjenog pušenja u Rijeci izgovorio Dr Nele Karajlić.

Nele je tada mislio na pojačalo marke „maršal“ koje nije radilo, ali je ta izjava dovela grupu u ozbiljne probleme jer je tadašnja vlast ovu frazu protumačila kao da se muzičar ironično igrao sa smrću Josipa Broza - maršala Tita. Nakon toga je ceo bend završio na razgovoru u policiji, a usledili su razni pritisci, otkazivanja koncerata i skidanje pesama s radija.

Era progona

Da li je crko ili je i dalje živ, još uvek je pitanje koje će ostati bez odgovora. - Nisam siguran da li je ovo što se dešava posle Titove smrti bio njegov plan ili ga je istorija pregazila. Moguće je i da mu je bilo svejedno šta će s nama biti posle njega. To što sam ja uradio pre 35 godina igrajući se njegovim likom i delom, to može da uradi samo neko ko je mlad i lud. Jednostavno, nismo poznavali osećanje straha. Sećam se da mi je jedan moj prijatelj, u najvećoj eri progona, rekao da će to što sam odvalio u Rijeci za nekoliko godina biti mnogima politički program - kaže Nele i dodaje: - Nisam mogao da ga razumem. Mene je samo jedna godina spasla od ozbiljne robije. Da sam to uradio godinu dana ranije, sigurno bih zaglavio u zatvor. Ali možda bih, baš zbog toga, danas bio predsednik.

Premetačine po stanu

Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sekson, otkrio je da njihova pojačala uopšte nisu bila „maršal“. - Dvadesetak dana kasnije je počela frka. Ispitivanja, premetačine po stanu, podvaljivanja, ali i medijski linč. Ipak, sreća u nesreći je bila što su omladinske novine već tada počinjale da budu sve nezavisnije od države, pa smo tu dobili prostora. Niko nije završio u zatvoru. Tada su se svi kleli u njega, a zbog te bezazlene šale su nama otkazivali svirke i privodili nas na „informativne“ razgovore, da bi za koju godinu svi obukli nacionalne dresove, poubijali se međusobno i na kraju smontirali rampe i granice krao krajnji domet svojih dubokih vizija i svetonazora. Što bi Dubioza rekla, „politika je kurva“. I što je najkomičnije, danas svi ti „bezbednjaci“ i „novinari“ i ostale prodane duše pišu da su vazda bili disidenti i protiv Maršala, i raja to puši... Doduše, ima i ljudi koji veruju u piramidu u Visokom - kaže Sejo.

Ovo sigurno niste znali Sejo diplomirao istoriju na temu „Crko maršal“ Sejo Sekson diplomirao je u 48. godini na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na odseku za istoriju, s radom pod nazivom „Crko maršal“. U svom diplomskom muzičar je obradio temu sukoba omladinske supkulture i jugoslovenske službene politike osamdesetih godina dvadesetog veka. - Sada molim da me oslovljavate sa „gospodine profesore“ - našalio se tada Sejo. foto: Nebojša Mandić

Kurir / Ljubomir Radanov Foto: Arhiva, Beta/Dragan Gojić, Profimedia

Kurir