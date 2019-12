MEGAN JE POBEDNICA BRITANSKOG X FAKTORA! Bila učesnica rijalitija, stavljala pa vadila SILIKONE! Evo kako IZGLEDA (FOTO)

Pevačica Megan Mekena (27) pobednica je "The X Factor: Celebrity" (X Faktor: Poznati). Ona je od 2009. na javnoj sceni Velike Britanije, a bila je učesnica i raznih rijaliti programa. Tako je 2015. godine debitovala u rijalitiju "Ex on the beach", naredne 2016. je učestvovala u "Celebritiy Big brother", kao i u "The only way is essex".

Megan je prošle godine objavila debitanski album "Story of me", a nakon pobede u "X faktoru" potpisala je za "Syco".

foto: Profimedia

Ipak, na britanskim TV ekranima Megan je već godinama, a mnogi su primetili da se njen izgled, od trenutka kada se pojavila, drastično promenio.

foto: Profimedia

Međutim, Megan je bila uverena će je "atraktivan" izgled učiniti popularnijom. Da je "stara" Megan sinoć izašla na scenu, teško da bi je neko iz prve prepoznao. Ona je imala nekoliko plastičnih operacija, a pokajala se što se tiče usana, jer je izvadila filere.

foto: Profimedia

Sa druge strane, vidi se da je i dalje ljubitelj veštačkih obrva, a takođe je korigovala i nos.

Inače, pobednica "X faktora" boluje od celijaklije, bila je u vezi sa rijaliti zvezdama Pitom Viksom i Majkom Talasitisom kao i ne pije alkohol.

foto: Profimedia

