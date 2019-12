EKSKLUZIVNO! DRAGAN BJELOGRLIĆ JE TAJKUN: Kurir na snimanju serije Miroslava Terzića

Više od dva meseca daleko od očiju javnosti se u Beogradu i okolini snima serija „Tajkun“, u režiji Miroslava Miše Terzića, prvi projekat produkcijske kuće „Fajerflaj“. Deset nastavaka kao scenarista potpisuje Đorđe Milosavljević, a jednu od glavnih uloga tumači Dragan Bjelogrlić.

Ekipa Kurira jedina je imala priliku da se druži sa autorima, provede jednu noć na snimanju i sazna šta se krije iza naziva „Tajkun“. Serija je zamišljena kao kombinacija trilera i porodične drame. U centru priče je Vladan Simonović (koga tumači Dragan Bjelogrlić), u Srbiji omražen zbog bogatstva koje je stekao devedesetih godina prošlog veka.

Biće dobra serija

Ako je ranije iz senke mogao da upravlja svojom kompanijom, a donekle i privredom cele zemlje, političari na vlasti sada ga po potrebi stavljaju na svojevrsni stub srama, koristeći ga za jačanje svog političkog autoriteta.

- Kad ljudima i kolegama kažem da igram tajkuna, niko me posle više ništa ne pita, kao da im je sve jasno pa i kako se to igra. Nije baš tako. Uloga je veoma kompleksna i zahtevna. Posle nekoliko svojih projekata na kojima sam bio i reditelj i producent, veoma mi prija da u ovom projektu budem glumac i imam dobar osećaj da će ispasti dobra serija - kaže Bjelogrlić.

„Tajkun“, kako tvrdi Bjela, ne liči ni na jedan projekat koji smo videli na malim ekranima, a možda je i zato najiščekivaniji u 2020. godini.

Sin student sa Oksforda

- Scenario je originalan. Po žanru je drama sa elementima trilera. Imam utisak da nivo produkcije i kvalitet značajno rastu u Srbiji, za šta je dokaz i ova serija - smatra glavni glumac.

Reditelju filmova „Šavovi“ i „Ustanička ulica“ Miši Terziću ovo će biti prva TV serija.

- Glavni junak ove priče je čovek koji je veoma usamljen. On je stigao do vrha. Meni je bilo veoma interesantno da se uhvatim ukoštac sa ovako velikom pričom. Za razliku od filma, sve je puno brže, ali i interesantno. Svaki dan je drugačiji. Veoma je naporno, ali sam zadovoljan, biće to dobro - kaže Terzić. U filmu ćemo videti više od 50 glumaca, a epizodnu ulogu ima i Bebi Dol. Naša ekipa prisustvovala je snimanju prve epizode. Scene s Bjelogrlićem snimao je i mladi crnogorski glumac Vuk Jovanović, koga smo upoznali u filmu „Zaspanka za vojnike“.

- Igram Vladanovog sina. Na novom projektu najviše sam morao da pobegnem od sebe privatno. Njegove osobine su suprotne od mojih. On je završio Oksford, a ja sam gledao kako da pobegnem sa časa - kroz smeh priča Vuk. Jovanoviću je najviše pomogao novi filmski otac.

- Od Bjele sam puno naučio. Rekao mi je neke divne stvari i kako da budem pravi profesionalac i da trajem kao glumac. Da li ću i uspeti, ne znam - konstatuje glumac, koji ne planira da se preseli u Srbiju:

- U Beogradu sam uvek kad treba da snimam. U drugom delu godine sam na barci s pecaljkom u rukama.

Emitovanje serije „Tajkun“ očekuje se naredne godine.

Poznato je da glumci često moraju da menjaju fizički izgled zbog određene uloge, pa smo tako imali priliku da čujemo da su neke velike holivudske zvezde morale da se ugoje ili da smršaju, ili da se ošišaju kako bi na pravi način „ušle" u lik koji tumače. Ono što svakako ne predstavlja veliki napor za glumce, ali vidno menja njihov fizički izgled jeste stavljanje sočiva u boji. Tako smo nedavno imali priliku da vidimo Roberta de Nira s prozirnoplavim očima u najnovijem ostvarenju „Irishman", a istom triku pribegao je i Bjelogrlić u seriji „Tajkun". Kakvim će nas očima on gledati, ostaje da (se) vidimo.

Saradnja Bjele i Raduna Bili smo cimeri u LA Direktor fotografije u „Tajkunu“ je Radan Popović. On je radio na čuvenim filmovima „Kako je propao rokenrol“ i „Crni bombarder“ i stalni je saradnik Aleksandera Pejna. - Radan je moja generacija i nas dvojica smo dobri prijatelji. Kad sam živeo u Los Anđelesu, stanovao sam kod njega - otkrio nam je Bjelogrlić.

