POČINJE NOVA SEZONA U KPGT: Ljubiša Ristić postavlja predstavu Psovanje publike Petera Handkea

Pre 20 godina u pozorištu KPGT održana je sezona Petera Handkea i izvedeno pet predstava po njegovim delima: „Užas praznine“ u režiji Filipa Gajića, „Kaspar“ u režiji Saše Gabrića, „Zimsko putovanje do reka...“ u režiji Juga Radivojevića, „Kas preko Bodenskog jezera“ u režiji Duška Anđića i „Psovanje publike“ Ljubiše Ristića.

I nova sezona večeras će biti otvorena ovim komadom u Ristićevoj režiji. - Sada već šesti put ovaj revolucionarni komad, pisca koji će 10. decembra primiti u Stokholmu Nobelovu nagradu za književnost, izlazi pred publiku u Beogradu nošen poletom i entuzijazmom pozorišne omladine, bez obzira na to što ga nijedno naše pozorište ne igra i što ga naši izdavači jedva štampaju, računajući valjda da je on nekakav belosvetski čudak koji „brani Srbe“, a zaboravljajući da je on najznačajniji živi dramski pisac i jedan od nekoliko najvećih živih pisaca uopšte, kako - na opšte iznenađenje ovdašnje i svetske javnosti - misli i Nobelov komitet.

U čast svoga pisca i u skromnom pokušaju spasavanja obraza naše kulture - kaže Ristić.

KPGT, počevši od večeras, igraće četiri puta ovog meseca „Psovanje publike“ Petera Handkea i po dva puta „Ričarda III“ Šekspira i „Bubu u uhu“ Fejdoa.

Pritisak zbog Hendkea Pale Ostavke Dva spoljna člana Nobelovog komiteta podnela su ostavku nakon što su izneli kritike na račun švedske akademije. Švedska književnica i kritičarka Gun-Brit Sundstrom kao razlog za podnošenje ostavke navela je upravo dodelu Nobelove nagrade austrijskom piscu Peteru Handkeu.

