LEGENDA ŽIVI: Posthumni album Leonarda Koena na prvom mestu svetskih top-lista

OTAVA - Posthumni album "Thanks for the dance" Leonarda Koena debitovao je prvim mestom na top-listi najboljih albuma u umetnikovoj rodnoj Kanadi.

Album "Thanks for the dance" se našao i na prvim mestima top-lista najboljih albuma u Belgiji, Danskoj, Nemačkoj, Holandiji, Norveškoj i Švajcarskoj.

Leonard Koen jedna je od najdugovečnijih kulturoloških ikona moderne istorije, a njegova muzika, poezija i proza, nastavljaju da imaju uticaj i da inspirišu publiku širom sveta.

