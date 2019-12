MILAN MARIĆ RAME UZ RAME S ALMODOVAROM I BINOŠEVOM: Evo šta kaže mladi glumac o boravku u Berlinu! KURIR TV

Istorijska drama "Miljenica" grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa trijumfovala je na ovogodišnjoj 32. dodeli Evropskih filmskih nagrada (EFA) i osvojila osam nagrada, uključujući i onu za najbolji evropski film.

Od devet nominacija, autori ovog ostvarenja nagrađeni su u osam kategorija za najbolju režiju, dok je glumica Olivija Kolman osvojila priznanje za najbolju glavnu žensku ulogu. Film je, između ostalog, nagrađen još i u kategorijama kostimografije, montaže i šminke.

foto: EPA

Za najboljeg evropskog glumca proglašen je Antonio Banderas za ulogu u španskom filmu Pedra Almodovara "Bol i slava", koji je osvojio i nagradu za najbolju scenografiju.

Među ostalim filmovima, francuski "Ožalošćeni" nagrađen je kao evropsko otkriće godine. Britanski film "Za Samu" je proglašen za najbolji evropski dokumentarac, španski film "Bunuel in the Labyrinth of the Turtles" za najbolji evropski animirani film, dok je rumunski "The Christmas Gift" evropski kratki film godine.

foto: EPA

Čast srpske kinematografije na dodeli u Berlinu branio je glumac Milan Marić. On je prekinuo snimanje serije "Državni službenik", koju ćemo gledati naredne godine na kanalu Superstar, kako bi otputovao u Nemačku i uručio jedan od tzv. evropskih Oskara.

- Izuzetna je čast bila učestvovati na ovogodišnjoj dodeli EFA nagrada u Berlinu, koja okuplja najtalentovanije ljude iz sveta evropskog filma. Naći se u društvu s velikim imenima poput Pedra Almodovara, Žilijet Binoš, Vima Vendersa, Vernera Hercoga velika je privilegija, ali i odgovornost. Drago mi je što sam dobio priliku da budem taj koji će sa ovih prostora doprineti značaju ove manifestacije - kaže Marić za Kurir.

foto: EPA

Poljski film "Hladni rat" osvojio je nagradu publike, dok je nemački reditelj Verner Hercog nagrađen za životno delo.

Banderas se uključio preko Skajpa Milan Marić imao je priliku da upozna mnoge svetske zvezde, ali ne i Antonija Banderasa. Slavni glumac nije prisustvovao dodeli, već se uključio preko Skajpa. foto: EPA Svečanost dodele nagrada EFA održana je u subotu uveče u poznatoj berlinskoj dvorani "Haus der berliner festšpile", a u Berlinu, gde je i sedište Evropske filmske akademije, koja dodeljuje te nagrade, sama dodela se održava svake druge, neparne godine od 1997, dok se u parnim godinama te nagrade dodeljuju svaki put u nekom drugom evropskom gradu. Nagrade EFA ukupno se dodeljuju u 24 kategorije, o čemu odlučuje 3.600 članova Evropske filmske akademije. Kurir.rs/ Foto: EPA

