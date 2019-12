DARKO IZ KLADOVA JE SVETSKA ZVEZDA! Glumi u popularnoj seriji u kojoj peva TIHO NOĆI! Sve je počelo SLUČAJNO (VIDEO)

Glumac Darko Perić iz Kladova je postao jedna od najvećih glumačkih zvezda u Španiji! Srbin je oduševio i publiku i kritičare ulogom u jednoj od najgledanijih serija na svetu „Kuća od papira", koju je do sada gledalo 44 miliona ljudi!

I psovke na srpskom

Darko je započeo karijeru sasvim slučajno. Posle završene srednje škole u Kladovu otišao je u Rumuniju na studije veterine. Nakon toga je krenuo na put po Evropi, sve dok ga na ulicí u Barseloni nije zaustavila jedna agentkinja. Rekla mu je da interesantno izgleda, pre svega zbog brade koju nosi od 25. godine i ponudila mu da glumi najpre u reklamama, a zatimiu filmovima i serijama. Perić je godinama igrao manje uloge, a svetski slavan je postao zbog glavne role u „Kući od papira", koja je 2018. osvojila nagradu Emi za najbolju dramu.

Darko u ovoj seriji igra opasnog Srbina poznatog po nadimku Helsinki, koji se borio u ratu u bivšoj Jugoslaviji, a potom se priključio bandi koja planira najveću pljačku u istoriji Španije. Zanimljivo je da u seriji on često govori srpskim jezikom, naročito dok psuje, a u jednoj sceni pevuši „Svilen konac“.

- Moji snovi iz detinjstva su se ostvarili! Posle decenije bavljenja pozorištem i kratkim fiImom radim sa sjajnim rediteljima i najboljim producentima u Španiji. Lik koji tumačim nije tipičan kriminalac iz istočne Evrope. Trudim se gde god mogu da ubacim nešto na srpskom kako bi ljudi s naših prostora mogli da se identifikuju sa njim. Tako je i pesma „Svilen konac“ bila moja ideja - kaže Perić. On je tražio da se u sceni u kojoj se oprašta od rođaka harmonici svíra „Tiho noći“.

Ratko i Mirko

- To je napisao čika Jova Zmaj. Bila je omiljena pesma Nikole Tesle, pevali su je veliki Zvonko Bogdan i Mišo Kovač, od Vardara pa do Triglava. To je moj mali omaž svim ovim velikanima - rekao je Darko i objasnio zbog čega se Helsinki i Oslo u stvari zovu Mirko i Ratko:

- To je isto bio moj doprinos, da se zovu Ratko i Mirko Dragić. Rat i mir. To sam uradioi zbog mog zeta, koji se zove Mirko. Perić u ovoj seriji igra skoro tri godine, a poslednja, treća sezona, bila je najgledanija na platformi „Netfliks“.

