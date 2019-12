POPARA SE OPROSTIO OD GLUME SKOKOM KROZ PROZOR! Mislili su da će da se UBIJE! Evo od čega je živeo poslednjih godina!

Glumac Zoran Rankić, koji je tumačio lik Popare u "Srećnim ljudima", preminuo je u Beogradu, u 84. godini, posle duge i teške bolesti u staračkom domu.

Glumac je u jednom intervjuu, kada je već bio u penziji, rekao da mu prihodi od repriziranja serije "Srećni ljudi" dobro dođu uz penziju.

- Honorari su nam tada bili mizerni. Sećam se da je inflacija pola pojela. Sada od repriza mi fino kaplje uz penziju - rekao je tada glumac za Informer.

Poslednje godine života posvetio je svojoj drugoj velikoj ljubavi - pisanju.

- Napisao sam i objavio o svom trošku 16 knjiga - otkrio je tada Zoran.

Pre dvadesetak godina, Zoran Rankić je pobegao sa oproštajnog govora kojim su iz Beogradskog dramskog pozorišta hteli da ga isprate u penziju, i to tako što je skočio kroz prozor šminkernice.

"Iz BDP-a, kad sam odigrao poslednju ulogu, nisam želeo da čujem otrcanu rečenicu od upravnice, koja me je čekala, da još računa na mene. I, da bih izbegao tu sramotu, iskočio sam iz pozorišta kroz prozor. Skočio sam s prvog sprata. Garderoberka je mislila da ću da se ubijem. Počela je da plače. Samo nisam želeo ni sa kim da se sretnem. Otrčao sam na tramvaj. Na ogledalu sam napisao: 'Živela sloboda' ",ispričao je tada glumac.

"Nisam otišao na slavlje povodom 20 godina jedne drame u Beogradskom dramskom pozorištu. Nije to moja kuća, gde me niko ne poznaje. Meni to nije u redu. Nosio sam 40 godina repertoar. Nikad nisam bio epizodista. Kad sam otišao, nikad više nisam pozvan ni za male uloge. Danas u kulturi i pozorištima vode kolo oni koji su niko i ništa. Nikad nisam poželeo da budem upravnik, već glumac. Želeo sam samo da igram", izjavio je Rankić jednom prilikom.

