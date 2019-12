POPARINA BEBA ODALA TAJNU SA SNIMANJA SERIJE! Poštovala sam ga, odnos je bio na vi! Poslednji susret im je bio OVDE!

Od sporednog lika u seriji "Srećni ljudi", gospodin Popara je postao jedan od najomiljenijih, sve zahvaljujući glumcu Zoranu Rankiću koji ga je tumačio.

Popara, kako ga naša publika zna je imao brojne uloge, kako u filmovima i serijama, tako i u pozorišnim predstavama.

Jedna do onih koje ćemo se svakako sećati jeste iz Srećnih ljudi koju je imao sa Gordanom Bjelicom koja je imala ulogu njegove sekretarice Bebe.

Gordana je pomešanih osećanja pričala o svom kolegi.

"Očajna sam, nije mi dobro. Izvinite što malo sporo pričam, nisam očekivala. On je mogao da bude još veći da je bio politički podoban. On je takva osoba da sa dve malo zapaženije uloge postane legenda, i dok je živ. On je imao ideju, on nije gledao korist. Komunizmu to nije odgovaralo. Njemu su zbog politike oduzete mnoge uloge. Ne mogu da iskažem koliko mi je žao. Ne može se on zaboraviti, iako je sa 60 godina počeo da glumi Poparu. Ja sam bila njegova direktna saradnica, on je čovek koga je Siniša Pavić pozvao da budemo tim. Ja sam počastvovana što sam glumila u Srećnim ljudima. Ja i dalje ne mogu da verujem. Ljudi su mu zamerali, on je potpuno progutao glavnog junaka", rekla je Gordana i prisetila se njihovog poslednjeg susreta.

"Videla sam ga u parku, on je šetao svoja tri psa. Nije me uočio, ali ja sam ga posmatrala i videla sam kako mu ljudi, mladi ljudi prilaze da se pozdrave i slikaju sa njim. Da se pozdrave. Eto vidite da je to dokaz da je on bio i više nego vredan. On je bio tako miran, tako fin, a uloga je bila totalna kontra od njega. Da bi glumac bio veliki, mnogo muke treba da prođe. Znate, Mata Milošević je rekao da su mnogi glumci najbolje igrali uloge zbog negativnih strana svog karaktera. On je bio predobar, a Popara je bio nezgodan", rekla je glumica, a onda se zahvalila Bogu što je radila sa njim:

"Počastvovana što sam radila sa njim, bilo je potrebno samo da ga pratim. Zbog njega sam u seriji bila najbolja verzija sebe."

Na kraju, otkrila je i jednu tajnu sa snimanja popularne serije.

"Bila sam trudna kada sam dobila ulogu i plašila sam se da ljudi ne gledaju na tu moju trudnoću objektivno. Nisam verovala nikom. Bila je jedna scena u kojoj je on meni digao suknju. Ja sam njega toliko poštovala da sam imala ispod postavu. Stid bi me bio da me on vidi slučajno, čak i čarape. Ja sam ponosna što sam sa takvom dasom radila, a da mi se nije nabacivao. Nas odnos je bio na vi", pričala je Gordana.

Gordana nam je otkrila da je Zoran vodio povučen život i da je zbog porodične tragedije počeo da piše nalazivši mir u svim romanima koje je napisao.

