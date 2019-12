KAKVE SU TO GLAVE VANZEMALJACA NA TVOJIM NOGAMA?! Zbog onoga što je obula Kim Kardašijan, ceo svet PLAČE OD SMEHA! FOTO

Najpoznatija starleta na svetu Kim Kardašijan, objavila je fotografiju sa ćerkom Čikago iz Tokija. Ipak, zbog onoga što je rijaliti zvezda nosila na nogama, ona i ćerkica ostale su u senci.

Naime, Kim je obula patike modnog brenda njenog supruga Kanje Vesta kojeg ona najbolje reklamira sa svojim sestrama i polusestrama.

Patikama iz nove Yeezy kolekcije Kim je ovog puta nadmašila samu sebe, kao i posrnuli reper.

"Ovo su mutanti kroksica", "Kad kroksice staviš u mikrotalasnu", "Pobogu šta to nosiš na nogama??", "Shvatamo da to je to suprug, ali ponekad treba da kažeš ne", "Ove patike izgledaju kao svemirski brodovi", "Imati toliko novca, a nositi nešto ovakvo", "Glave vanzemaljaca", samo su neki od komentara koji su joj ostavljeni ispod fotografije.

Nekoliko dana ranije, i njen suprug prošetao je u istom modelu, a sudeći po ovom modelu, mnogi su se složili da ih ostatak kolekcije ne zanima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir