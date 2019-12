SRPSKI HOLIVUD U AMERICI: Miloš Biković zvezda Festivala srpskog filma u Čikagu! (FOTO)

Svečanom dodelom nagrada završen je 7. Festival srpskog filma u Čikagu, koji je ove godine održan po sedmi put, a pod sloganom "Ka svetlosti bez međa", u organizaciji mesečnika "Ogledalo" i uz pomoć mnogobrojnih sponzora i prijatelja ove važne kulturne manifestacije u SAD. Ovogodisnja smotra srpskog filma se moze poravnati rame uz rame sa holivudskim filmskim zbivanjima.

Za najbolji film proglašen je film "Kralj Petar I", za koji je nagradu dobio i reditelj Petar Ristovski, za najbolju musku ulogu nagradu je dobio Tihomir Stanić za ulogu u "Delirium Tremens", nagradu za najbolju žensku ulogu Nataša Ninković za ulogu u filmu "Ajvar", nagrada za sporednu mušku ulogu pripala je Milošu Bikoviću za ulogu u filmu "Balkanska međa", koji je, zajedno sa kolegom glumcem i producentom Miodragom Radonjićem, iz Čikaga odneo i nagradu za najbolji ansambl, a specijalna nagrada Žirija festivala pripala je i decaku Ivanu Vujiću, za izuzetno odigranu ulogu najmlađeg kaplara, Momčila Gavrića u filmu "Kralj Petar I".

Dve decenije NATO agresije

Publika je videla kratki dokumentarni film "Ka svetlosti" i dugometražni dokumentarni film "Teslin narod" i igrane filmove "Balkanska međa", "Kralj Petar I", "Delirium Tremens", "Ajvar" i "Tadži Blues". Festival je ove godine bio posvećen 20. godisnjici NATO bombardovanja Srbije.

"Najveći izazov i jeste bilo organizovati festival u znak sećanja na bombardovanje Srbije. Najveća radost i zadovoljstvo bilo je raditi sa ovim divnim ljudima koji su bili gosti festivala, i koji su na najbolji način potvrdili svoju vrhunsku profesionalnost, ali i izuzetnu energiju i jednostavnost kojom zrače i za koju sam im beskrajno zahvalna. Svojim prisustvom su dali težinu i važnost ovom događaju, pa ćemo nastojati da Festival svake naredne godine bude još bolji, sa kvalitetnim filmovima i vrlo reprezentativan, jer od ove godine najbolji film sa našeg festivala biće prikazan na First Coast International Film Festival na Floridi - kaže Slavica Petrović, direktor i osnivač Festivala.

Miloš Biković, glumac i producent filma "Balkanska međa" u Čikagu je boravio prvi put, uz veliku radost zbog susreta sa ovdašnjom publikom, i posebno zadovoljstvo zbog učesća na festivalu:

"Najpre moram da izazim izuzetno zadovoljstvo sto ste me na pozvali, jer to smatram posebnom časću, ali i svojom obavezom, naročito zbog toga sto je ove godine festival bio u znaku obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja. Činjenica da je u svetu rasejano mnogo nasih ljudi jeste bolan problem naše nacije, ali sa druge strane, ti naši ljudi u svetu su naša ogromna snaga, energija, posebno u pokušaju da ne izgube identitet. To sto vi radite je pravi podvig, zato je za mene važno sto sam ovde. Nisam se dvoumio ni jednog trenutka da dođem u Čikago, jer kulutra ima zadatak, misiju i odgovornost da nasi istorijski momenti ne smeju da nestanu, ni u Srbiji ni u rasejanju. Film "Balkanska međa" je za mene takođe deo moje odgovornosti i moje misije da o bombardovanju govorimo i u filmu, jer da ja nisam prihvatio ponudu ruske produkcije da glumim u ovom filmu, 20. godišnjica bombardovanja bi prosla skoro neopaženo."

Kvalitetan program

O dokumentarnom filmu "Teslin narod", koji je takođe kandidat za Oskara, govorio je jedan od scenarista, Milos Rastović iz Srpskog Nacionalnog Saveza iz Pitsburga.

"Scenario filma se zasniva na mom visegodisnjem istrazivanju o Srbima u Americi, kojim sam nastojao da napravim kvalitetnu selekciju značajnih Srba doseljenika u Americi, od prvih doseljenika do današnjih dana. Glavna ideja vodilja je da svi mi koji ovde živimo i radimo jesmo na Teslinom putu i da dok god smo na tom putu neće biti problema ni za nas ni za nasu naciju", rekao je Rastović.

Ovogodišnji festival srpskog filma u čikagu dokaz je da kvalitetan program, učesće odabranih gostiju, vredni volonteri, zainteresovanost publike i podrska donatora jesu garancija dobrog festivalskog programa, koji bi mogao biti jos kvalitetniji uz pomoć i podršku države Srbije.

Petar Ristovski, reditelj filma "Kralj Petar I" Najveći filmski projekat u Srbiji u poslednjih 10 godina Petar Ristovski, reditelj, dobio je nagradu za najbolju reziju filma "Kralj Petar I" svoj debitantski igrani film: "Izuzetna mi je čast sto ste omogućili učesće našeg filma na Festivalu i što ste ugostili moju porodicu, koja je deo filmske ekipe. Ovo je bio najveći filmski projekat u Srbiji u poslednjih 10 godina, i po kompleksnosti i po produkciji, pa sam se i ja strmoglavio u to snimanje. Film je valjalo zavrsiti 2018. godine, na 100 godisnjicu zavrsetka i svetskog rata, pa smo ga snimali unazad, s kraja ka početku. Nominacija za Oskara je takođe vazna, i za mene, i za produkciju, velika je cast predstavljati Srbiju ovim filmom u Americi, možda će otvoriti i neka vrata za nove projekte. Trenutno pripremam film koji bi trebalo da se radi na proleće, radi se o industrijskoj revoluciji u Leskovcu između dva rata, biće to preduzetnicka melodrama sa elementima komedije, u kome objasnjavamo kako je taj grad dobio nadimak "Srpski Mančester". foto: Milano Nicholas

