EN HATAVEJ SE PORODILA U TAJNOSTI, KRIJE POL BEBE! Godinama nije mogla da zatrudni i PATILA je zbog toga (FOTO)

Glumica En Hatavej uhvaćena je kako izlazi iz porodilišta sa suprugom Adamom Šulmanom, koji je nosio bebu u nosiljci, pa je svet brzo obišla vest da se glumica porodila u tajnosti.

Naime, Šulman je nosio bebu u maloj nosiljci, dok je En na sebi imala vuneni kaput i crni šal crnim i pazila je na njihovog trogodišnjeg sina Džonatana. U jednom trenutku je obratila pažnju na fotografe i nije bila naročito srećna što su njihovi objektivi snimili porodičnu idilu. Glumica se potpuno povukla iz javnosti pre tri nedelje i u tajnosti rodila drugo dete, za koje se još ne zna da li je dečak ili devojčica.

Glumica je pre rođenja drugog deteta otvoreno govorila o borbi s neplodnošću.

- Svaki put kad sam se nadala da sam ostala trudna, brzo bih saznala da nisam i da je neko drugi uspeo. To me mučilo, jer sam se stidela tog osećaja, a o tome nitko ne želi da razgovara. Mislim da Instagram život prikazuje vrlo lagodno, ali to nije cela istina. Zbog toga se žene tokom procesa trudnoće osećaju izolovano i usamljeno. I još ih krivimo zbog toga što se tako osećaju. Želim da budemo više empatični povodom toga - objasnila je glumica koja je u trudnoći jednom prilikom podelila fotografiju na Instagramu i napisala:

- Ovo nije za film, trudna sam – napisala je pored fotografiju na kojoj pozira sa stomakom pa se obratila svima koji imaju ili su imali problema sa začećem: ''Verujte mi da ni meni nije bilo lako, zato vam šaljem puno ljubavi.''

