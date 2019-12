JELISAVETA ORAŠANIN NE MOŽE DA PODNESE ITALIJANE! Jedan je razlog i ne da joj mira!

Jelisaveta Orašanin Teodosić već neko vreme boravi u Italiji sa svojim suprugom Milošem Teodosićem i bodri ga na utakmicama, ali se glumica sama još nije navikla na mentalitet koji je tamo zatekla.

"Italijani su preležerni, preopušteni, ne mogu to da izdržim. Ipak, dobro je što jako retko pričaju engleski i onda se njihov jezik brzo nauči. Dopadaju mi se njihovi porodični rituali, od 14 do 17 je pauza za ručak i to svi poštuju. Lepo je da imate vreme rezervisano za porodicu, da zajedno doručkujete, ručate i večerate", rekla je ona za Blic.

Jelisaveta već punom parom uči italijanski i pored svega na šta mora da se navikne, želi da se uklopi i trud ne izostaje.

Kurir.rs/Foto: Printscreen, Youtube

Kurir