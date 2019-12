SVE BIH DAO DA ONA BUDE SREĆNA! Dvejn Džonson emotivnom objavom RAZNEŽIO svet (FOTO)

Glumac Dvejn Džonson objavio je na svom Instagramu fotografiju kojom je otkrio na koji način on slavi uspešnost filma u bioskopima.

"Bar je moje dinosaurusko stopalo ispoštovano. Rekli smo Džezi da je tatin film veliki hit i ona je počela da vrišti da treba to da proslavimu. Pristao sam na to ne znajući šta me čeka. Kolači? Torta? Sladoled? Rekla mi je samo da sednem na pod i podsetila me da ponekad proslaviti znači i biti u potpunosti izblamiran. Ali ja bih sve dao za to da vidim ovu četvorogodišnju devojčicu srećnu“, napisao je Džonson.

Ova fotografija je za kratko vreme sakupila skoro 2 miliona lajkova, a glumac naš je još jednom uverio da je divan otac.

