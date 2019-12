ISPLIVALE KRALJEVSKE PRLJAVE TAJNE! Jelisavetina ćerka otkrila: Kenedi mi je OTAC, mama je htela da UBIJE 3. muža!

Kristina Oksenberg (56) je ćerka princeze Jelisavete Karađorđević, sestra holivudske glumice Katarine Oksenberg i rođaka britanske kraljevske porodice, a sada je šokirala memoarima koje je objavila u kojima raskrinkava svoju porodicu.

Počela je od svoje sestre i njenog braka sa producentom Robertom Evansom, koji je trajao devet dana, a završila memoare detaljima o navodnoj aferi njene majke princeze Jelisavete sa Džonom F. Kenedijem.

foto: Profimedia

"Mama je princeza iz zemlje koja više ne postoji. Tata je preminuo 2010. godine, bio je Jevrejin iz Bruklina. Radio je u industriji odeće i bio je prvi koji je na masovno tržište doneo odeću za materinstvo, što je bilo veoma pametno", navela je Kristina.

"I mama i tata su se ponašali veoma loše. Moja mama je imala aferu sa Džonom F. Kenedijem dok je bila trudna sa mnom i svi su znali za to. To je bilo veoma javno, a to što je radila bio je prst u oko Hauardu, koji se zezao okolo. Kao princeza uspela je da ga nadmaši i dobije predsednika", nastavlja Kristina Oksenberg.

"Predsednik Kenedi je u međuvremenu umro verujući da sam ja njegova ćerka", naglasila je.

Vorenu Bejtiju je isto rekla kako je moguće da je i njegovo dete.

Brak njenih roditelja trajao je samo šest godina, a od porodice je potpuno otuđena.

"Kristina je veoma pametna, dobar pisac i savršena je za marketing. Zna kako da kombinuje maštu sa činjenicama i na taj način promoviše svoj blog i priče" bio je komentar Jelisavete Karađorđević na informacije koje je iznela njena ćerka.

Srpska kneginja Jelisaveta Karađorđević je svojevremeno pričala o svojoj bliskosti sa Kenedijem.

"Pre polaska za Dalas, predsednik me je pozvao telefonom, ali ja nisam bila u stanu. Policija je kasnije proveravala pozive iz Bele kuće. Pitali su me ko mi je telefonirao sa tog broja, ali ja sam im iskreno odgovorila da ne znam", rekla je tada Jelisaveta Karađorđević.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Osim pikanterija koje se tiču Kenedija, Kristina Oksemberg je progovorila i o detaljima koji se tiču britanske kraljevske porodice.

Nakon što su im se roditelji razveli, sestre Oksenberg preselile su se u Englesku.

"Upoznala sam kraljicu Elizabetu II na čaju u Bakingemskoj palati. Njen suprug princ Filip je Grk, kao i moja baka, princeza Olga, tako da su oni bili vrlo blisko povezani", rekla je Kristina.

Posećivala je zabave Džefrija Epstajna tokom 1990. godine, a tu je dolazila i Gislejn Maksvel, nekadašnja devojka Džefrija Epstajna za koju se pričalo da je podvodila maloletnice.

"Kada bi me videla, rekla bi mi: "jadna moja prijateljice". A onda bi se smejala, to joj je pružalo zadovoljstvo", napisala je Oksenberg.

Kristina veruje da su Epstajn i njegova tadašnja devojka videli princa Endrjua kao potencijalnu metu.

foto: Profimedia

"Oni su bili prevaranti, a on voće na dohvat ruke. On je moj rođak i ja ga puno volim, i razumem da to što je neko glup, ne čini ga lošom osobom", rekla je.

Kristina Oksemberg je čak išla toliko daleko da je tvrdila da je Jelisaveta Karađorđević htela da ubije trećeg muža uz pomoć vidovnjaka.

Prema Kristininim rečima Jelisaveta se interesovala može li vidovnjak da obori avion kojim je on leteo.

Kurir.rs/townandcountrymag/Foto: Dragan Kadić, AP, Aleksandar Jovanović

