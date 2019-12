LULA JE I TADA MISLILA SAMO NA BATU! A ni on nikad nije krio koliko ju je VOLEO! (FOTO)

Supruga pokojnog Bate Živojinovića, Julijana Lula Živojinović, preminula je danas 20. decembra u Beogradu, posle kraće ali teške bolesti. Na glumčevom zvaničnom Instagram profilu osvanula je tužna poruka kojom je porodica obavestila javnost o njenoj smrti.

"Posle kratke i teške bolesti danas je preminula naša draga majka, sestra i baka Lula. Njena vedra duša, njena snaga i optimizam učinila nas je boljim ljudima. Sada nas negde gore sa svojim Batom pazi i čuva."

Lula je i u svojoj poslednjoj objavi 4. decembra i te kako mislila na svog voljenog supruga.

"Na Batinom pomenu u kafani... 2016. godine", poručila je ona pa objavila fotografiju na kojoj je u crnini za njim.

foto: Instagram screenshot

Bata takođe nikada nije krio koliko je njihova ljubav bila jaka, te kolik oje voleo i poštovao svoju suprugu.

Jednom prilikom, istakao je:

"To što jesam - dugujem njoj! Da ona nije bila pored mene, ne bih bio to što jesam. Ona me je održala. Sve što je lepo u životu došlo je sa njene strane. Ona je imala viziju kako to lepo treba da bude - da me poštedi, da mi da energiju, da me hrani... I nikad se nisam zaljubio u drugu ženu", a ove njegove reči zabeležene su i u knjizi "Bata - još ovaj put".

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir