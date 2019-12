TUPAK JE ŽIV?! Njegov telohranitelj se "vratio iz mrtvih" i tvrdi da ima DOKAZ za to! Poručuje da ODMAZDA DOLAZI (VIDEO)

Majkl Najs, nekadašnji telohranitelj čuvenog repera Tupaka Šakura, navodno se vratio iz mrtvih, voljan ne samo da objasni kako je lažirao svoju smrt, već i sa jakom sugestijom da je to isto pomogao i Tupaku da uradi.

U decembru prošle godine objavljeno je da je Majkl Najs preminuo samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da objavi dokaze koji pokazuju da je 2Pac i dalje živ.

Majkl, koji je inače nekadašnji Tupakov telohranitelj, tvrdio je da je slavni reper prokrijumčaren na Kubu uz pomoć bivšeg predsednika Fidela Kastra, prenosi Miror.

U video-snimku objavljenom na Jutjubu Najs navodi da je uradio ono što je morao kako bi izbegao svoje neprijatelje.

– Ja sam Majkl Najs, lažirao sam svoju smrt 18. decembra 2018. godine i danas sam ovde, vratio sam se iz mrtvih da pokažem zašto i kako sam lažirao svoju smrt. Ispraviću to – rekao je on.

Govoreći sa nepoznate lokacije, kako piše Miror, Majkl je poručio da veruje da je sve ovo šok za one koji ga poznaju, ali da se “vratio kako bi sve objasnio”.

– Priznajem da sam lažirao svoju smrt i stidim se zbog toga, ali to je moralo da se uradi i sada sam ovde da objasnim razloge zašto – istakao je.

Majkl je dodao da činjenica da je lažirao svoju smrt dokazuje da je i Tupaku pomogao da lažira svoju, jer ima “iskustvo” potrebno da se to uradi, te dodao da je primao pretnje i da bi do sada ionako bio mrtav da nije uradio to što jeste.

Objašnjava da je prošle godine pozvao hitnu pomoć i da je kada su došli “pomoću magičnog trika zaustavio puls”, tako da su lekari kada su ga pregledali milisli da je mrtav. Njegovo telo su, dodaje, odvezli u mrtvačnicu iz koje je uspeo da pobegne.

– Bio sam u ilegali godinu dana i vratio sam se sada da ispričam svoju priču, ispravim stvari i nastavim sa misijom. Za sve ovo mogu da vam garantujem samo jednu stvar, nije važno da li verujete ili ne – odmazda dolazi.

