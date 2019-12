PREZIME NAŠE LEPE GLUMICE NIKO U SRBIJI NE MOŽE DA IZGOVORI! Dečko joj je ozbiljan FRAJER, a dele istu strast (FOTO)

Glumica Andrea Ržaničanin ima samo 24 godine, ali vrlo je svesna toga šta želi u životu i hrabro korača ka svojim ciljevima. Uspešno niže ulogu za ulogom, a najveću podršku u svemu joj pruža porodica, kao i emotivni partner, šest godina stariji koreograf Aleksandar Marković.

U “Vojnoj akademiji” si u vojničkom odelu, a sada si u haljini u kojoj ličiš na princezu. U čemu se bolje osećaš?

- Uvek je lepo kada se žena sredi i volim kada se sređujem, nosim duge haljine i budem negovana. To je ženstveno. Ipak, ne znate kako možete dobro da se osećate i čak budete ženstveni i u vojničkoj uniformi. Ona vam da neki osećaj moći i snage, a pre svega što u seriji predstavljamo vojsku Srbije, to je velika čast. Imate dostojanstvo. Čim navučete uniformu, navučete snagu. Uniforma mi je draža, ali mi je nosimo po velikim vrućinama, to je problem.

Šta ćeš poželeti sebi u novogodišnjoj noći?

- Želim sebi više pozorišta i više putovanja.

foto: Printscreen/Youtube

Je l’ postoji mesto na kojem nisi bila, a volela bi?

- Afriku bih volela da vidim, u aprilu nam je u planu, a Južna Amerika nam je u planu 2021. godine.

Je l’ putuješ sa partnerom, pošto ceo svet obilazite zajedno?

- Jeste, on je i povukao tu priču ka Africi jer je to njegov san, a moj san je Južna Amerika. Konstantno smo u pokretu i putovanja su naša strast.

U koju državu idete?

- Svugde, mi kad odemo negde, obilazimo uzduž i popreko. Na primer, u Africi se penjemo na Kilimandžaro, prvih 15 dana, onda idemo dole Tanzanija, Ruanda, Kongo i završavamo sve sa Zanzibarom. Otprilike nam treba 25 dana ili mesec dana, pa ćemo videti kako možemo sve da uklopimo sa obavezama.

foto: Printscreen/Youtube

“Vojna akademija” te je obeležila. Priželjkuješ li neku ulogu koja će biti jednako zvučna?

- “Vojna akademija” je bila moja odskočna daska i neizmerno sam zavalna na svemu tome, jer je to divna porodica. Tu su svi držimo zajedno. Volela bih da dođe neka druga uloga, ako mogu da igram Laru Kroft na primer, to bih najviše na svetu volela. Volela bih da igram i nešto psihički izazovnije... Maštam o dosta uloga, inspiracije i idoli se nalaze svugde u našem glumištu, a ponajviše u stranim filmovima.

Kako proslavljaš Novu godinu i Božić?

- Novu godinu ću provesti na Staroj planini, volim kada je zima da budem na planini i gde je sneg. Obožavam da skijam, a idem sa dečkom i sestrom i drugaricom. Božić tradicionalno proslavljam kod kuće u Trsteniku.

foto: Printscreen/Instagram

Je l’ poštujete sve običaje?

- Apsolutno sve, česnica, za Badnje veče je najsvečanije, odlazimo u crkvu svi zajedno, uzimamo badnjak, palimo ga, kod kuće je večera.

Kakvi su ti privatni planovi?

- Videćemo, za sada nas dvoje planiramo putovanja. Živimo zajedno, a imamo psa, staforda Arčibalda, kojeg smo uzeli prošle godine. Za sada su koraci koje smo napravili obziljniji, zajednički život. Živimo u doba kada su se granice pomerile, nekako se ljudi uzimaju i sve ozbiljnije korake obavljaju u tridesetoj godini. Ja nisam rob ni sadašnjeg doba, a ni nekih pravila. Radim šta mi srce kaže, šta osećam i šta mislim da je dobro.

Kako te ljudi oslovljavaju na ulici? Pretpostavljam da im je teže da izgovore tvoje prezime...

- Oslovljavaju me sa Banjac, kako se u seriji “Vojna akademija” prezivam. Anđela Banjac sam u seriji, a privatnog prezimena ne može niko da se seti (smeh). Sada je najnoviji biser da dok snimam seriju “Crveni mesec”, kolege me zovu Ržanovska, ne mogu nikako Ržaničanin da izgovore, a Ržanovska im zvuči kao rusko prezime.

foto: Printscreen/Instagram

