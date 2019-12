KOMPOZITOR ALEKSANDAR FUTA RADULOVIĆ ZA KURIR: Od Sokoja su napravili državu u državi

Politika Više od 20 godina organizaciju vode isti ljudi i samo se smenjuju na osetljivim pozicijama - od Ivana Tasića, Srđana Hofmana do Aleksandra Kovačevića, a povezuje ih to što su svi iz SDP, kaže popularni hitmejker

Poznati kompozitor Aleksandar Radulović Futa napisao je mnogo pop, rok i folk hitova, a jedan je od onih umetnika koji očekuju da će nakon vanredne skupštine Sokoja doći bolji dani za sve autore.

foto: Ana Paunković

On se zalaže za smenu sadašnjeg direktora Dejana Manojlovića, ali ističe da su za loše stanje odgovorni i prethodni rukovodioci.

Sve po zakonu

- Član sam Sokoja još mnogo pre postojanja računara, interneta i Jutjuba. Mnoge stvari su tamo još uvek ostale kao da živimo u srednjem veku. Imamo neke lažne Mocarte i Betovene, a očekujemo već desetak godina da stvari krenu nabolje. Više od 20 godina organizaciju vode isti ljudi i samo se smenjuju na osetljivim pozicijama - od Ivana Tasića do Aleksandra Kovačevića, koji je sad savetnik. Sada hoćemo da smenimo i novog. Tu je Srđan Hofman, koji je u Sokoju već 25 godina, a sve ih povezuje jedna ista partija - Socijaldemokratska partija. Nekad je to imalo smisla, a sad više nema - kaže Radulović.

Kompozitor objašnjava da su mnoge stvari u poslednjih godinu dana isplivale na površinu.

- Neki autori su dobijali velike honorare za mnoga dela koja nikad nisu emitovana. Napravili su nakaradni statut i državu u državi od Sokoja. Manojlović je dao brokerskoj kući novac autora. Dobili smo sad i nalaz da je taj potez bio protiv zakona - iskren je Radulović.

On kaže da novi direktor ne može da odgovornost prebaci na Upravni odbor.

Mora drugačije

- Rešenje je da se svi smene. Sokoj često žele da predstave kao kulturnu ustanovu, a on je servis koji naplaćuje novac. Mi ne znamo kolike su njihove zarade, ali znam da su sebi podigli u maju primanja duplo. Mnogo tu ima apsurda. Platili smo softver 500.000 evra da vodi računa o emitovanju pesama.

On ne radi dobro već 10 godina, a njegovo održavanje je mesečno 20.000 evra. Tri miliona nas košta to zadovoljstvo koje ne radi. Na kraju se ispostavilo da je firma koja je vlasnik tog softvera u vlasništvu rođaka bivšeg direktora. Rešenje je da angažujemo revizorsku kuću. Ne može da bude opravdanje za sve što ne valja da smo to mi odobrili na skupštini, odsad će morati da bude drugačije - zaključuje Radulović.

Sednica trajala tri sata BEZ SMENE ODGOVORNIH Vanredna skupština Organizacije muzičkih autora Srbije Sokoj trajala je više od tri sata. Nakon burne rasprave niko nije smenjen, a Zavod za intelektualnu svojinu, šef Sokoja, potvrdio je nalaze i nepravilnosti u radu koje je Nadzorni odbor našao direktoru Dejanu Manojloviću. Kompozitor i virtuoz na harmonici Miša Mijatović rekao je pre zasedanja za Kurir da Sokoj nikad nije bolje radio, a glasovi narodnjaka bili su tas na vagi da sve ostane isto kao i dosad. - Nikad nije bila veća naplata. Novi direktor dobro radi svoj posao. Nema razloga za smenu, a uvek ima nezadovoljnih koji su glasni - rekao je Mijatović.

Dragan Aleksandrić DNEVNO MI UKRADU 25.000 EVRA foto: Ana Paunković Dragan Aleksandrić je napisao više od 6.000 kompozicija za skoro sva velika imena narodne muzike bivše SFRJ. On je jedan od onih koji očekuje promene u Sokoju. - Dnevno mi ukradu na pravima 25.000 evra - rekao je muzičar.

(Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto:Ana Paunković)

Kurir