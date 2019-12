3 GODINE JE BILA U BRAKU SA 32 GODINE STARIJIM Majka joj se hvatala za glavu i zgražavala se, a evo šta Neda kaže o tome

Srpskoj glumici Nedi Arnerić pre gotovo godinu dana preminuo je suprug Milorad Mešterović kojeg je volela 35 godina.

Malo ko zna da Neda iza sebe ima još dva braka. Bila je u ljubavi s Dejanom Karaklajićem sa kojim je snimila hit komediju "Ljubavni život Budimira Trajkovića", ali i sa legendarnim glumcem Radetom Markovićem koji je bio 32 godine razlike i to je bila "zabranjena ljubav".

- Ah, Rade Marković je i te kako značajan za mene. S njim sam proživela tri divne godine. Sada se začudim koliko je bio stariji od mene, ali među nama je fenomenalno uklapalo. Nisam shvatala zbog čega se svi zgražavaju i hvataju za glavu zbog nas dvoje, na čelu sa mojom mamom. Možete da zamislite - rekla je Neda Arnerić, a o razlici u godinama je objasnila.

foto: Printscreen

- Čak 32 godine je ogromna razlika koju ja nisam osećala. S njim sam naučila da volim ozbiljnu muziku, da čitam pametne pisce, pripremam ulogu za pozorište. Naučila sam da skijam, da igram tenis, šetali smo po planinama, zavolela sam prirodu...Bilo nam je prelepo. I sve dok je Rade bio živ, kada god bismo se sreli, s nostalgijom smo se prisećali tih naših godina. On je imao veliku ulogu u mom životu - ispričala je Neda Arnerić.

Na pitanje u kakvim je odnosima bila s Radetovim sinom, rediteljem Goranom Markovićem, rekla je:

- Goran je bio beskrajno duhovit čovek. U vreme kad sam bila u braku s njegovim tatom, to je za sve nas bila smešna situacija. Bila sam mu, zapravo, maćeha. Pa me zafrkavao: mama, daj mi džeparac za bioskop, ili mama, jesi spremila nešto za ručak? On je okrenuo sve na šalu, nije mu to teško padalo, kao ni meni. A posle je i Goran povukao na tatu, jer uvek je imao mlađe žene. Ne pada jabuka daleko od stabla - rekla je Neda za jedan hrvatski medij.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Blic

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir