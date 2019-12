RIJANA MRZI DŽENIFER LOPEZ ZBOG DREJKA! Ne može da joj oprosti IZDAJU, ogovara je na sva usta!

Rijana (31) ne može da podnese Dženifer Lopez (50) jer je smuvala njenog dečka, repera Drejka (33).

To se dogodilo još pre tri godine, ali mlada pevačica još ne može da oprosti svojoj starijoj koleginici tu izdaju. Američki mediji pišu da je r’n’b zvezda nedavno ogovarala Lopezovu, rekavši da ne može da je smisli i da nikada s njom neće progovoriti. Ubeđena je, prema rečima izvora, da je Dženifer namerno imala aferu s Drejkom nakon što je Rijana raskinula s njim samo da bi joj napakostila.

Rijana smatra da je Dženifer namerno zvala Drejka da rade zajedno kako bi ga smuvala i bila s njim, znajući da će je to povrediti foto: AP

Težak raskid

- Bila je vrlo ljuta dok je pričala o Dženifer. U njenim rečima je bila mržnje, rekao bih. Rijana smatra da je Dženifer namerno zvala Drejka da rade zajedno kako bi ga smuvala i bila s njim, znajući da će je to povrediti. Mnogo je patila kada je čula da su njih dvoje zajedno i još ne može to da zaboravi. Njih dve su ranije bile u dobrim odnosima, Rijana je cenila Dženifer kao koleginicu, bile su prijateljice, mislila je da je dobra osoba. Sada prema njoj oseća mržnju - rekao je neimenovani izvor američkih medija.

foto: Profimedia

R’n’b zvezda i reper su kratko bili zajedno. Počeli su da se zabavljaju u prvoj polovini 2016, a već krajem leta su raskinuli. Po svoj prilici, nisu bili jedno za drugo, ali je Rijana teško prebolela taj raskid, iako je u medijima pričala da njihova romansa nije bila ozbiljna i s blistavom perspektivom. Pred kraj iste godine počele su glasine da je Drejk u vezi sa Dženifer, što je ona i pokrenula time što je objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su u vrlo prisnom zagrljaju. To je naišlo i na veliku osudu javnosti, prvenstveno zbog toga što je između njih dvoje velika razlika u godinama, pa je Lopezova počela da se pravda i demantuje vezu s mlađanim kolegom.

foto: Profimedia

Glasine

- Mi se samo družimo. Počelo je tako što mi je poslao pesmu u kojoj je hteo da pevamo zajedno. Pesma mi se svidela i otpevali smo je. To je sve. Ja ne izlazim s mlađim muškarcima. Te glasine me prate zbog veze s Kasperom Smartom. On je prvi muškarac koji je bio mlađi od mene, ali bez obzira na to, odmah su mi prilepili atiketu - rekla je tada Dženifer, koja je već duže vreme u srećnoj vezi s Aleksom Rodrigezom.

IVAN ERCEGOVČEVIĆ

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir