SKANDAL U HRVATSKOJ NA IZBORU ZA EVROSONG! Goran Karan povukao svoju pesmu i ima JAKU poruku za celu javnost!

U pitanju je Goran Karan koji je odustao od "Dore", hrvatskog takmičenja za "Evroviziju". On je sam doneo takvu odluku nakon pritiska javnosti.

Naime, od nastupa je odustao zato što, kako prenose hrvatski mediji, pojedini tvrde da je Karan pesmu sa kojom bi se takmičio izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini, a pravila nalažu da se pesma pre izvođenja na Dori ne sme nigde ni izvoditi, ni objaviti.

Karan pak tvrdi da pesma nigde nije izvedena do sada.

"Jednu, različitu verziju pesme koju sam nazvao "My Legacy is Love" izveo sam na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini. Pesma "My Legacy is Love" u obliku kakav je poslat na Doru se i stihovima i muzikom i aranžmanom dužinom značajno razlikuje od onog što sam odsvirao tom prilikom. Isto tako, važno je napomenuti da pesma nije objavljena ni u kakvoj svojoj verziji", rekao je Karan.

"Ono što bih hteo naglasiti je da moj razlog za bavljenja muzikom i moja osnovna namera nikad nije bila, nije i neće biti, takmičarska. Iz tog razloga sam odlučio, da bih otklonio sve moguće krive interpretacije, da pesmu "My Legacy is Love" povlačim s "Dore". Na taj način želim zatvoriti prostor za bilo kakve kontroverze i nuspojave, jer, kako stihovi te pesme kažu: "Moja ostavština je - ljubav".

foto: Aleksandar Jovanović

Kurir.rs/24sata.hr

