KEVIN SPEJSI NE PRESTAJE DA ŠOKIRA! Bizarnom porukom čestitao Božić (VIDEO)

Glumac Kevin Spejsi se nakon jednogodišnje pauze vratio na društvene mreže i u jednominutnom videu čestitao Božić u stilu lika iz "Kuće od karata" kojeg je glumio, beskrupuloznog demokratskog predsednika SAD-a Frenka Andervuda.

U videu, koji je nazvan KTWK, glumac, kojeg prate optužbe za seksualno zlostavljanje zbog čega je uklonjen s velikih i malih ekrana, raspirujući vatru u kaminu kaže da ne može da propusti priliku da svima poželi srećan Božić.

"Kako ulazimo u 2020. godinu, želim da glasam za više dobrote u svetu", ističe Spejsi. "Ah da, znam šta mislite. Misli li on to ozbiljno? Smrtno sam ozbiljan. I to nije tako teško, verujte mi."

Glumac potom savetuje popustljivost: "Sledeći put kada neko uradi nešto što vam se ne sviđa, možete ga napasti. Ali možete se i suzdržati i učiniti neočekivano. Možete ga ubiti dobrotom". Video se završava uznemirujućom muzikom uz koju glumac agresivno raspiruje vatru u kaminu.

Inače, Spejsi nije krivično gonjen zbog optužbi za zlostavljanje. Tužilaštvo je odustalo od jednog slučaja jer je navodna žrtva umrla, a druga je postala nedostupna. Lik Frenka Andervuda izbačen je iz poslednje sezone "Kuće od karata" kada su se pojavile te optužbe.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Printscreen/Facebook

