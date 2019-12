SVAKO MOŽE DA BUDE DEČKO KENDAL DŽENER! Ima toliko jednostavne zahteve da više niko ne veruje da je RAZMAŽENA!

Kendal Džener važi za razmaženu manekenku, ali je zapravo vrlo jednostavna i nema preterane zahteve. Otkrila je koliko malo zapravo očekuje od svog potencijalnog partnerana.

foto: Profimedia

"Najviše me uzbuđuju muškarci koji su samouvereni i veoma domišljati. Muškarac mora da zna kako da me nasmeje. Što je blesaviji to bolje, to je više svoj, bez filtera. Najviše me odbijaju ljudi koji se prave da su nešto što nisu ili pokušavaju da dokažu nešto “, rekla je Kendal.

Kao najbitniju stavku navela je da dečko mora da zna da skuva dobar čili i donese joj ga u krevet.

foto: Profimedia

