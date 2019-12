PRLE I TIHI NEĆE BITI OTPISANI! Evo šta se dešava sa legendarnim junacima kultnog filma!

Fi­lm „Po­vra­tak ot­pi­sa­nih“ bi­će spa­sen od pro­pa­da­nja.

Pre ne­ko­li­ko da­na Ku­rir je obja­vio te­k­st s na­slo­vom „Ot­pi­sa­ne vi­še ne­će­mo gle­da­ti“, a već od sre­di­ne fe­brua­ra Pr­le­ta i Ti­hog će­mo gle­da­ti u pu­nom sja­ju, što za Ku­rir po­tvr­đu­je Sla­vo­ljub Gnja­to­vić iz „De­l­ta vi­dea“, fi­r­me ko­ja bri­ne o ka­ta­lo­gu „Ava­la fi­l­ma“ na­kon pro­da­je Če­si­ma.

Hoćemo najbolju sliku

- Ni­je nas na­pis u Ku­ri­ru mo­ti­vi­sao, ne­go se de­si­lo to sa­svim slu­ča­j­no i da­nas smo iz Ju­go­slo­ve­n­ske ki­no­te­ke po­di­gli ko­pi­ju „Po­vra­t­ka ot­pi­sa­nih“. Bi­će nam po­tre­b­no me­sec i po do dva da je sre­di­mo. „Ot­pi­sa­ni“ će se po­ja­vi­ti već u fe­brua­ru u no­vom sve­tlu - ka­že Gnja­to­vić.

On obja­šnja­va da je do ošte­će­nja do­šlo zbog lo­šeg ču­va­nja.

foto: Promo

- Fi­l­mo­vi se ne ošte­ću­ju od emi­to­va­nja jer su di­gi­tal­ni. Do ošte­će­nja je do­šlo zbog lo­šeg ču­va­nja tra­ka i pre­sni­ma­va­nja. Pro­ces re­stau­ra­ci­je jed­nog fi­l­ma je spor. Od 2000. do 2011. go­di­ne smo bri­nu­li o ka­ta­lo­gu „Ava­la fi­l­ma“ i re­stau­ri­ra­li 160 fi­l­mo­va. Oni su bi­li u pri­sto­j­nom sta­nju. Sre­di­nom ove go­di­ne na­ša fi­r­ma i „Fi­lm klub“ in­ve­sti­ra­li su u opre­mu vred­nu ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da evra i do­šli do za­klju­č­ka da vi­še te fi­l­mo­ve ne mo­že­mo da pro­da­mo ni u Slo­ve­ni­ji. Tru­di­će­mo se da sr­p­ski fi­l­mo­vi ima­ju na­j­bo­lju sli­ku. Ima ostva­re­nja ko­ja su u go­rem sta­nju od „Ot­pi­sa­nih“. Za­po­sli­li smo pet lju­di ko­ji ra­de na tom po­slu, pet go­di­na će nam tre­ba­ti da sre­di­mo 250 fi­l­mo­va. Mi smo odlu­či­li da ne ra­di­mo u stan­da­r­du HD ili 2K, već u 6K te­h­no­lo­gi­ji. Na­da­mo se da će i u RTS za­ži­ve­ti taj stan­da­rd. Ma­ši­ne će to kon­tro­li­sa­ti - obja­šnja­va Gnja­to­vić.

Po­vo­dom na­pi­sa u Ku­ri­ru ogla­sio se i „Ava­la fi­lm“ da su oni ču­va­nje pre­pu­sti­li Ki­no­te­ci, kao i Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Sr­bi­je, ko­ja je emi­to­va­la spor­nu ko­pi­ju „Po­vra­t­ka ot­pi­sa­nih“.

- Mi po­se­du­je opre­mu za re­ma­ste­ro­va­nje i ona je pra­k­ti­č­no ne­pre­ki­d­no u fu­n­k­ci­ji. Mno­gi fi­l­mo­vi i se­ri­je u pro­du­k­ci­ji TV Beo­grad već su re­ma­ste­ro­va­ni i pri­ka­zi­va­ni su kao ta­kvi, a još to­ga je u pri­pre­mi. Po­tre­b­no je na­gla­si­ti da osim fi­l­mo­va i se­ri­ja, RTS sre­đu­je i svoj bo­ga­ti ar­hi­v­ski ma­te­ri­jal.

Podrška Kinoteke

Što se ti­če ju­go­slo­ve­n­skih fi­l­mo­va pod li­ce­n­com, ma­te­ri­ja­li su u vla­sni­štvu i od­go­vor­nos­ti vla­sni­ka li­ce­n­ce ili nji­ho­vog pro­da­v­ca. Sve­stan sam sla­bi­jeg kva­li­te­ta ne­kih ko­pi­ja i tu RTS rea­gu­je su­ge­sti­ja­ma da se po­je­di­ni na­slo­vi re­ma­ste­ru­ju ili čak di­gi­tal­no re­stau­ri­ra­ju u okvi­ru pro­je­k­ta „VIP Ki­no­te­ka“, što je ko­m­pli­ko­va­ni­ji i spo­ri­ji pro­ces. Stal­nom na­ba­v­kom na­j­bo­ljih pos­to­je­ćih ko­pi­ja u fo­n­du ko­ji je na­j­ve­ći u isto­ri­ji RTS po­di­že sve­st o po­tre­bi da se do­ma­će fi­l­m­sko bla­go ob­no­vi, ka­ko kod gle­da­la­ca, ta­ko i kod vla­sni­ka li­ce­n­ci. Na pri­mer, pre sve­ga ne­ko­li­ko da­na do­bi­li smo ne­ko­li­ko re­ma­ste­ro­va­nih na­slo­va iz ka­ta­lo­ga „Bo­sna fi­l­ma“, te će oni bi­ti ade­kvat­no na­ja­vlje­ni. Po­zna­to mi je da je u to­ku re­stau­ra­ci­ja i re­ma­ste­ro­va­nje još ne­kih re­mek-de­la, a RTS će ih obez­be­di­ti i pri­ka­za­ti čim nam pos­ta­nu dos­tu­p­ni. Za ob­na­vlja­nje ko­m­ple­t­nog fo­n­da bi­će po­tre­b­no vre­me i mno­go na­por­nog ra­da, ali on je u to­ku i uve­ren sam da će jed­no­ga da­na sve ju­go­slo­ve­n­ske fi­l­mo­ve bi­ti mo­gu­će gle­da­ti ona­ko ka­ko im i do­li­ku­je - ka­že Ni­ko­la Po­pe­vić, glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik Fi­l­m­skog pro­gra­ma RTS.

(Kurir.rs / Lju­bo­mir Radanov / Foto:Printksrin)

