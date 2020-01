RADOJIČIĆ JE NOVU VEZU KRIO POLA GODINE? Ovo su svi detalji: Simpatije su baš brzo prerasle u LJUBAV!

Aleksandar Radojičić manekenku Dunju Radičević upoznao na jednoj žurki, a iz dopisivanja su se rodile simpatije koje su veoma brzo prerasle u ljubav. Izvor blizak Dunji otkrio je da su njih dvoje zajedno još od leta, ali da nisu želeli javno da eksponiraju vezu.

"Simpatije dvoje uspešnih ljudi u svojim poslovima počele su upoznavanjem na jednoj žurki tokom vrelih letnjih dana. Sve se dešavalo u Novom Sadu, s obzirom na to da je Dunja rođena u ovom gradu. Isprva su se dopisivali, a ubrzo su počeli i da se viđaju, te su simpatije vrlo brzo prerasle u ljubav. U prvom trenutku samo bliskim prijateljima su rekli za njihovu ljubavnu vezu, a posle nekoliko meseci počeli su da se pojavljuju zajedno na žurkama i proslavama. Doduše, to su uglavnom činili onda kada su Dunjine poslovne prilike to dozvoljavale jer je ona poslom vezana za London, gde provodi najviše vremena", objasnio je izvor blizak manekenki.

Njih dvoje od leta održavaju vezu na daljinu i to im nimalo ne smeta. Naprotiv, njihova ljubav je sve čvršća.

"Njima od samog početka nije predstavljalo problem to što održavaju vezu na relaciji Beograd - London, a manekenka svaki boravak u našoj zemlji koristi da što više vremena provede sa glumcem. Zajedno su proveli i novogodišnje praznike", rekao je izvor.

Kada god su poslovne obaveze to dozvoljavale - Aleksandar je putovao kod devojke u London kako bi bili zajedno u pauzi od njenih fotografisanja za modne kampanje. U prilog tome svedoči fotografija iz jednog hotela u Londonu na kojoj glumac pozira u bademantilu. Fotografija je objavljena sredinom novembra, a nesporno je da su oboje uživali.

Inače, ovim povodom ni Aleksandar ni Dunja nisu želeli da se oglašavaju u javnosti.

Glumac je, pak, svim pratiocima na popularnoj društvenoj mreži Instagram čestitao praznike uz fotografiju na kojoj su Dunja i on, a tim povodom je napisao:

"Zdravlja, mira i ljubavi! Srećna Nova!", a Dunja je ispod fotografije ostavila srce.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Sonja Spasić

