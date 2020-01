HOAKIN JE RASTAO U KULTU, BRAT MU JE NA OČI UMRO! A tek 2009. kako mu se smrklo... Sve tragedija za TRAGEDIJOM!

Otkako je zbog svog fantastičnog "Džokera" postao dobitnik Zlatnog globusa, nema čoveka koji ne priča o Hoakinu Finiksu.

Međutim, malo ko zna da su njegov život obeležile užasne porodične tragedije, odrastanje u kultu, traume, prosjačenje, zlostavljanje... zbog čega brojni filmski kritičari upravo i smatraju da ga prvilače problematični filmski karakteri poput ovog koji ga je vinuo do zvezda.

Hoakin Finiks odrastao je sa roditeljima, braćom i sestrom u kultu "Božja deca" koji je podsticao intimne odnose između odraslih i dece, kao i odnose među rođacima. Kada su njegovi roditelji shvatili da se kult zapravo ne bavi religioznim pitanjima već isključivo intimnim aktivnostima, napustili su kult i preselili se na Floridu.

Tada su promenili prezime u Finiks.

Inače, feniks je ptica koja je u egipatskoj mitologiji sveto mitološko biće. Ona nakon životnog kruga izgori, a iz pepela nastane mladi feniks i tako su glumčevi roditelji želeli da odaju počast njihovom novom životu. Glumac koji je nakratko promenio ime u Lif (List) i dalje nije imao normalan život jer je s bratom Riverom (Reka) i sestrom Rejn (Kiša) morao da prosi na ulici. Nisu imali ni za hleb.

Ipak, ubrzo ih je na toj istoj ulici primetio agent za talente koji im je dogovorio angažmane u reklamama i serijama. Hoakim je prvu veću ulogu dobio u seriji "The Riddle of Dyslexia" sa bratom Riverom, a nekoliko godina kasnije zajedno sa glumačkom legendom Stivom Martinom u hit filmu "Roditelj" oduševio svojom ulogom. Publika i kritičari su odlično reagovali na film koji je širom sveta prikupio zaradu od oko sto miliona, Hoakin je ubrzo proglašen dečijom zvezdom.

Svoj talenat na filmu ubrzo je pokazao i njegov brat glumeći mladog Indijanu Džounsa u istoimenom filmu. Ipak, njegov brat River je bio veća zvezda nakon što je odigrao mladog Indianu Džonsa u filmskom hitu. Osim toga bio je nominovan i za nagradu Zlatni globus u kategoriji najboljeg sporednog glumca za ulogu u "Running on Empty". I Dok je River uživao u glumačkim uspesima, Hoakinu je "život pod reflektorima" postao pretežak. Odlučio je da pauzira od karijere i četiri godine je uživao u privatnosti.

Za to vreme njegov brat River se uz glumu posvetio i muzici. Godine 1993. nastupao je u zloglasnom noćnom klubu "The Viper Room" u zapadnom delu Holivuda. Hoakim i sestra Rejn su bili tamo, a nitko nije znao da su Riveru, koji je bio poznat kao "veganski Džejms Din", dali piće od mešavina droga. U ranim jutarnjim satima on se predozirao i srušio na ulici, imao je grčeve koji su trajali pet minuta i tada je preminuo.

Dok je Rejn pokušavala da oživi Rivera, Hoakin je imao razgovor s operaterima Hitne pomoći koji je kasnije procureo u javnost.

"Ima napade, dođite ovamo, molim vas. Morate da dođete, molim vas jer on umire. Molim vas", rekao im je glumac.

Nakon bratovljeve smrti Finiks se ubrzo povukao iz javnosti, a i danas odbija da govori o toj tragediji.

"Blizu sam toga da prihvatim Riverovu smrt. Neću reći da razumem to jer to je nešto što nikada neću moći da razumem. Jedino mogu da prihvatim njegovu smrt", rekao je u jednom trenutku.

Dve godine nakon bratovljeve smrti, Hoakin Finiks se vratio glumi i uglavnom je igrao sporedne uloge, odnosno likove koji su bili nesigurni i sukobljavali se sa samim sobom te imali mračnu stranu.

Inače, Finiks je u jednom intervjuu otkrio da je upravo njegov brat "kumovao" njegovom glumačkom životu.

"Kada sam imao 15 ili 16 godina, moj brat River je došao kući s posla i doneo VHS kasetu filmapod imenom ‘Razjareni bik’ (Martina Skorsezea, sa Robertom de Nirom i Džoom Pešijem prim.aut.). Seo je pored mene i naterao me da ga gledam. Sledećeg daname je probudio i naterao me je da ga gledam opet. A onda je rekao: 'Počećeš ponovo da glumiš, ovo je on što ćeš da radiš'. Nije me pitao, rekao mi je. I zahvalan sam mu zbog toga jer mi je gluma pružila tako neverovatan život", ispričao je Hoakim.

Nakon duže pauze glumio je u filmu “To Die For”, a 2005. godine nakon snimanja filma “Walking The Line” Finiks je samovoljno otišao na terapiju odvikavanja od alkohola kome je bio podložan prethodnih godina.

"Bio sam tamo jer sam postao svestan svog opijanja. Oslanjao sam se na alkohol da će mi pomoći da se osećam da sam dobro", rekao je nakon lečenja.

Finiks je ponovo nestao sa scene 2008. godine i to pred početak promocije filma "Two Lovers" gde je bukvalno svoju partnerku Gvinet Paltrou ostavio samu na sceni.

Finiks je neko ko važi za vrlo povučenog i tihog čoveka, a trenutno živi sa svojom devojkom Runi Marom. Njegov krug prijatelja je jako mali i Hoakin je jedan od onih ljudi koji svoju privatnost drži van domašaja javnosti. Izbegava tipičan holivudski način života, ne ide na zabave koje priređuju zvezde i u otmene restorane, vegan je koji jede isključivo povrće i voće iz svog vrta.

Ovaj poznati glumac živi u stanu vrednom skoro milion i po dolara u Los Anđelesu te poseduje nekoliko nekretnina s glumcem Kejsijem Aflekom koji je bio u braku s njegovom sestrom

"Ima uzak krug prijatelja. Ne može mnogo ljudi da dopre do njega i to mu se sviđa", otkrio je Finiksov prijatelj.

Poslednju pauzu Hoakin je imao 2009. kada je odlučio da posane reper. Pojavio se u emisiji Dejvida letermana i rekao je da više ne želi da glumi, a tokom intervjua je sve vreme mumlao.

"To je bilo razdoblje kada sam hteo da izađem iz svega, želeo sam svoj život natrag", objasnio je godinu dana kasnije.

A reditelj Džejms Grej (49), koji poznaje Finiksa skoro 20 godina i radio je s njime na četiri filma kaže kako je "jedan od najmanje podmitljivih ljudi koje poznaje i nimalo površan".

"Mari za posao i ostala ljudska bića, a ne za medijsku pažnju", rekao je Džejms Grej.

Da bi igrao glavnu ulogu u filmu "Džoker", Hoakin Feniks morao je proći kroz dramatičnu transformaciju. Ovaj 44-godišnji glumac izgubio je šokantna 52 kilograma uoči snimanja.

"Svestan sam koliko su fanovi opsednuti ovim likovima i koliko žele da ih vide preslikane sa korica stripa na filmsko platno. Zbog toga se maksimalno trudim da se fizički transformišem u lika kojeg igram. Naravno, smatram da se iza svih tih likova krije razlog zbog kojeg su oni postali takvi, jer u suštini, svi negativci su ljudska bića kojima je nešto pošlo po zlu. Zato mislim da će ovo biti vrlo zanimljiv film i da će se fanovima svideti, jer će moći da vide šta je potrebno da se desi čoveku da bi se pretvorio u sinonim zla kao što je Džoker", rekao je uzbuđeni glumac pred premijeru "Džokera".

