DANAS JE FATALNA PLAVUŠA PUNIH USANA I SAVRŠENOG TELA! Kada vidite kako je izgledala pre 7 godina, ŠOKIRAĆETE SE (FOTO)

Rijaliti zvezda Šarlot Krozbi (29) ušla je u svet poznatih 2011. godine a čak je bila i pobednica "Velikog brata" u Velikoj Britaniji. Devet godina kasnije, ona je neprepoznatljiva.

Ona je skoro potpuno promenila svoj fizički izgled, pa ovih dana upravo to intrigira Britance, čak i više od činjenice da je vrlo blizu pobede u planetarno popularnom rijalitiju "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here".

Naime, podvrgnula se nizu estetskih korekcija, više puta je povećavala usne, botoks koristi kako bi njena koža izgledala glatko i mlado, a 2016. operisala je i nos. Za razliku od mnogih poznatih dana, ona je priznala da je otišla po nož.

"Da nisam bila na TV-u, nikada ne bih operisala nos. Ali to je izazvalo nedostatak samopouzdanja", priznala je.

Grudi je korigovala 2017. godine i to jer se teško nosila sa ružnim komentarima na račun istih na društvenim mrežama. Ipak, 2019 je izvadila implante nakon bolova u grudima.

Šarlot je imala i problema sa kilažom, ali je već duže vreme u odličnoj formi, pa je shodno tome izdala dve knjige o vežbanju i ishrani.

ovu Britanku na Instagramu prati više od 7 miliona ljudi, a svi su šokiranji njenom transformacijom.

"Nije ni čudo što se Šarlot boji bandžija. Njeni fileri i botoks mogu da se polome dok pada", "Ova žena ima potpuno novo lice u odnosu na 2013", samo su neki od komentara.

