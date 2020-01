ELVIS PRISLI JE ROĐEN NA DANAŠNJI DAN, A OVO SU 10 STVARI KOJE MALO KO ZNA O NJEMU! U kući je uvek imao ove 2 NAMIRNICE!

Kraljeva slava još uvek ne jenjava. Čak i danas, kada bi imao 85 godina da je živ, Elvis Prisli ima armiju fanova i imitatora širom sveta, pa i dalje utiče na današnje muzičare. Iznenađuje to što još uvek postoji dosta stvari koje treba da se otkriju o njemu. Nove biografije i antologije izlaze skoro svake godine i svaka od njih otkriva poneki novi detalj: njegove navike, neke neispričane priče i malo poznate tajne. Dajemo vam 10 zanimljivih činjenica o Elvisu koje možda niste znali.

1) ALIS KUPER "PUCAO" U ELVISA

Kako priča roker Alis Kuper, Elvis ga je jednom prilikom pozvao – zajedno sa Čabijem Čekerom, Lajzom Mineli i Lindom Lavlejs – na malo okupljanje u apartmanu u hotelu u Las Vegasu 1970. godine. U jednom trenutku Prisli mu je dao napunjeni pištolj i rekao mu da ga uperi u njega kako bi mu „pokazao kako da otme upereni pištolj iz nečije ruke“. Alis se našalio da je hteo da upuca Elvisa (i večno je ostao upamćen kao čovek koji je upucao Elvisa), ali pre nego što je shvatio šta se dešava, našao se na podu sa Elvisovom nogom na vratu.

2) MENADŽER GA ISKORIŠĆAVAO

Elvisov menadžer Tom Parker uvek je gledao da zaradi na svom klijentu. Poznato je da je u ranim godinama Elvisove karijere na njegovim koncertima prodavao bedževe "Ja volim Elvisa" i "Ja mrzim Elvisa".

3) GNUŠAO SE MJUZIKALA KOJE JE SNIMAO

Prema Elvisovoj ženi Prisili, Elvis se "gnušao" mjuzikala koje je snimio nakon što se vratio iz vojske, a žudeo je da snimi filmove kao što su filmovi u kojima glume Džejms Din i Marlon Brando. Ali kad se žalio svom menadžeru, on ga je podsećao da zarađuju milione i da fanovi žele da ga vide samo u mjuziklima. Menadžer ga je čak odvratio i da prihvati uloge u filmovima "Thunder Road", "West Side Story" i "Midnight Cowboy". (Prema tvrdnjama na Prislijevom sajtu, uloga Denija Fišera u filmu "King Creole" bila mu je omiljena).

4) ČUVENI VODITELJ JE IGNORISAO PRISLIJA

Čuveni voditelj Ed Salivan u početku nije hteo da pozove Elvisa u svoj šou. PrIsli je izazvao mnogo polemika kada se pojavio u emisiji "The Milton Berle Show" i Salivan nije hteo da se to ponovi kod njega. Ipak, se predomislio nakon što se Elvis pojavio u emisiji "The Steve Allen Show" – koja je emitovana u isto vreme kad i njegov šou i zbog koje je izgubio dosta na gledanosti.

5) KOPIRAO IZGLED STRIP JUNAKA

U mlađim godinama Elvis je bio veliki fan Kapetana Marvela Džuniora (strip junaka). Veruje se da je Elvis iskopirao izgled ovog supergeroja, uključujući njegovu frizuru, zulufe i njegovu odeću. Elvis je čak prisvojio i njegov simbol munje kao svoj nezvanični logo i postavio ga na svoj privatni avion i na zid svoje sobe. Pisci stripa uzvratili su uslugu Elvisu osmislivši junaka kojeg su nazvali King Marvel po njemu, a kojeg kapetan Marvel Mlađi naziva "najvećim savremenim filozofom".

6) KUĆNI LJUBIMAC ŠIMPANZA

U jednom trenutku, ranih 60-ih, Elvis je imao šimpanzu od 20 kilograma koju je zvao Skater (rasturač). Skater je voleo da plaši njegove ženske gošće i viri ispod njihovih suknji, zbog čega ga je Elvisova prijateljica Peti Peri jednom udarila.

7) OMILJENE "NAMIRNICE" TOMPUSI I KRASTAVČIĆI

Elvis je imao listu namirnica koje su uvek morale da budu u kući. Među ostalim stvarima na listi nalazile su se cigarete, tompusi, kiseli krastavčići, pakovanje gaziranog soka, puding od banane, slanina, iseckani kokos, šest konzervi keksa i kiseli kupus.

8) ELVISOVA KOSA PRODATA ZA 18.300 DOLARA

Na aukciji u Čikagu 2009. godine, kolekcija pramenova Elvisove kose koju je sakupio Geri Peper dostigla je cenu od 18.300 dolara. Kosa nije bila DNK testirana, ali "stručnjaci" misle da su isečci autentični.

9) SNIMIO JE SAMO JEDNU REKLAMU

Elvis je u svom životu snimio samo jednu reklamu – pevao je u reklami za "Southern Maid Donuts" 1954. Nakon njegove smrti ova reklama je iskorišćena na više načina za mnoge reklamne kampanje.

10) VELIKU BRITANIJU POSETIO SAMO JEDNOM

Verovalo se da je Elvis prvi i jedini put otputovao u Veliku Britaniju 1960. kada je vojni avion kojim je putovao iz Nemačke stao da sipa gorivo na aerodromu u Glazgovu u Škotskoj. Kada se pročulo da je Elvis proveo dan u Londonu sa britanskim rokerom Tomijem Stilom 1958. (Tomi je priču potvrdio 2008), zvaničnici sa Pestvik aerodroma u Glazgovu nisu hteli da veruju u to – oni su već komemorisali Elvisov boravak na aerodromu plaketom i sazidali salon sa motivima Elvisove karijere kako bi ovekovičili taj događaj.

"Dok se ne dokaže suprotno, Prestvik aerodrom ostaje jedino mesto u Ujedinjenom Kraljevstvu na koje je Elvis kročio", rekao je direktor aerodroma Mark Rodvel 2008. godine.

