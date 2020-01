ISPLIVALA SLIKA SA GIDRINOG VENČANJA! 3 puta se ženio ISTOM ŽENOM, 2 godine starijom glumicom! Ljubav im je bila BURNA!

Život čuvenog Dragomira Bojanića Gidre obeležila je velika i burna ljubav sa koleginicom Ljiljanom Kontić.

Gidra je svoju ženu jako voleo, ali bilo je problema. Zajedno su proverli trideset godina, od toga - dva razvoda i tri zaveta na večnu ljubav.

Upoznali su se na studijama glume, Ljiljana je bila dve godine starija od Gidre.

Svoju romansu Ljalja, kako je Gidra često od milošte zvao svoju dragu, i glumac održavali su i posle studija dok je ona bila u pozorištu u Užicu, pa zatim u Vršcu. Venčali su se 1966. po njenom povratku u Beograd, a četiri godine kasnije dobili su i ćerku Jelenu.

- Nisam verovao da mogu biti tako upecan. Kada sam bio mladić, nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednog dana biti toliko vezan za porodicu – govorio je umetnik.

Ljiljana Kontić je pak ipsričala da je morala malo da se žrtvuje za zajednicu.

- Na Akademiji sam bila vrlo ambiciozna, ali onog trenutka kad sam se udala za Gidru, bila sam svesna da će u interesu porodice gluma morati da trpi. Valjda je to nama ženama u krvi. Gidrin humor je vedar, životan, ali on ima i dramskih uloga u kući. To je čovek koji može mnogo toga da istrpi, ali onog časa kada prsne, može svašta da se desi. Međutim, za naš brak najvažnije je da jedno u drugom poštujemo ličnost i njenu nezavisnost. Nema ništa samo za njega ili samo za mene – otkrila je glumica u jednom intervjuu s početka osamdesetih godina.

foto: Printscreen YT

- Nosi nas zajednički vetar, a Ljalja trepti nada mnom. Za porodicu je izuzetno važan fluid koji nas spaja – govorio je Gidra koji je zbog svojih poslovnih angažmana često bio odsutan od kuće, pa su mu neretko na snimanjima društvo pravile supruga i ćerka.

Ovaj glumačko-bračni par iza sebe ima nekoliko zajedničkih angažmana, od kojih je jedan od najznačajnijih onaj u filmu "13. jul" iz 1982. godine.

foto: Printscreen/youtube

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen/youtube

Kurir