PRVI SUPRUG VELIKE GLUMICE OTVORIO DUŠU ZA KURIR! Gledam slike i kažem: Neda nije otišla!

Reditelj kultnih jugoslovenskih filmova „Ljubavni život Budimira Trajkovića“ i „Erogena zona“ Dejan Karaklajić prvi je suprug Nede Arnerić.

Glumica je imala samo 21 godinu kad se zaljubila u njega, a on za Kurir kaže da ga je veoma potresla vest o njenoj iznenadnoj smrti pre četiri dana u 67. godini. - Neda nije otišla. Zvuči patetično, ali nije, tačno je. Kada sam dobio vest da je umrla, bio sam očajan. Dugogodišnji smo prijatelji. Kako to da je više nema... Poslednja dva dana sam toliko video njenih slika, delova filmova, celih filmova, da sam osetio da ona ne može da ode. Njen neverovatan osmeh, lepota, kretnja, intonacija glasa, sve je tu - kaže Karaklajić i dodaje:

Rekla „ne“ Holivudu

- Gledajući je i slušajući, nisam više bio tužan. Uspela je, bez ikakve namere, da ostavi neizbrisiv trag iza sebe. Njena jednostavnost, prirodnost, nepretencioznost u životu, kao i na filmu, pozorištu, televiziji, kada je gledamo, čine je bliskom i time nas pleni. Njena duša je vesela, dobra, ali i napaćena, puna radosti i tuge, kao da u svakom trenutku oseća ceo svet.... Kada zaželim, vidim i videću i osetiću Nedu, višeslojnu, talentovanu, lepu i preblagu, punu razumevanja za ljude oko sebe. Tu je Neda, zauvek... I nije patetika, jednostavno je tako. Brak je trajao tri godine, ali su glumica i režiser ostali su u kontaktu do kraja života. Zanimljivo je da je Neda rođena istog dana kada i rediteljeva majka, kao i baka.

Dejan joj je kupio prvog psa, pinča Bilija, koji je živeo 17 godina. Neda je zbog Dejana rekla „ne“ agentima i Holivuda. - Želela je da vodi jednostavan život u Beogradu okružena porodicom i prijateljima - zaključuje reditelj. Slavna glumica je više od 35 godina bila u skladnom braku s doktorom Miloradom Mešterovićem, koji je preminuo 2019. nakon teške bolesti. Neda je simbolično otišla njemu zagrljaj na dan njegovog rođenja. Dve godine je bila u braku s legendarnim glumcem Radetom Markovićem, koji je bio 32 godine stariji od nje i to je bila „zabranjena ljubav“. - Ah, Rade Marković je i te kako značajan za mene. S njim sam proživela tri divne godine. Sada se začudim koliko je bio stariji od mene, ali među nama se sve fenomenalno uklapalo. Nisam shvatala zbog čega se svi zgražavaju i hvataju za glavu zbog nas dvoje, s mojom mamom na čelu. Možete da zamislite - rekla je Neda Arnerić tokom jednog intervjua.

Mama, gde je ručak?

Čuveni reditelj Goran Marković zvao ju je i maćehom. - Tražio mi je u šali i džeparac za izlazak. Goran je bio beskrajno duhovit čovek. U vreme kad sam bila u braku s njegovim tatom, to je za sve nas bila smešna situacija. Bila sam mu, zapravo, maćeha. Pa me zafrkavao: „Mama, daj mi džeparac za bioskop“ ili „Mama, jesi spremila nešto za ručak?“ On je okrenuo sve na šalu, nije mu to teško padalo, kao ni meni - ispričala je glumica.

Žele privatnost Sahrana daleko od očiju javnosti Vreme i mesto sahrane Nede Arnerić nije još saopšteno, a kako nezvanično saznajemo, glumica će biti ispraćena u krugu porodice. - Neda će verovatno biti pokopana pored svog Miše. Porodica želi da to obavi u najužem krugu - otkrio je za Kurir prijatelj glumice.

