RADE MARKOVIĆ PLAKAO 10 MINUTA KAD JE SAZNAO DA ĆE SE ONA RODITI! Legendarni glumac ima ćerku koja je prava lepotica!

Pre skoro deset godina svet je napustila legenda domaćeg glumišta Rade Marković koji je iza sebe ostavio niz uspešnih filmskih i televizijskih uloga, ali i dvoje dece.

I dok svi znaju da je njegov sin proslavljeni reditelj Goran Marković, kojeg je dobio pre 72 godine sa glumicom Oliverom Marković, mnoge će iznenaditi podatak da pokojni Rade ima i ćerku Lenku koja ima skoro trideset godina.

Radetov uspeh i popularnost nikada nisu jenjavali, ali to ne znači da Radetov životni put nije bio trnovit, da i on nije imao svoje trenutke krize i melanholije. Tako se pre nekoliko godina poverio čitaocima u jednom novinskom tekstu.

"Uvek sam bio usamljen i nikada nisam bio ubeđen da je moj put onaj pravi. Često je život pipanje po mraku, pa shvatite da ste u zabludi, da ste godinu-dve proveli uludo i propustili mnoge bitne stvari. Tada vas uhvati panika... Imao sam velike krize u svojim četrdesetim godinama, a one su bile do te mere intenzivne da sam se razveo, napustio pozorište i dobio čir. Onda sam definitivno promenio život, onako, presekao sam kao sekirom. Izložen sam paljbi na otvorenom prostoru već pola veka i oguglao sam na pritiske. Uspeo sam da opstanem na prvom mestu zbog toga što se nisam tako često pojavljivao u medijima, samo kada sam imao razlog za to. Ne volim tu vrstu popularnosti koja se zasniva na osnovu toga koliko se neko pojavljuje u medijima. Kada sam bio mlad, to mi je imponovalo, a onda je došao trenutak kada sam poželeo da budem sam. Čak sam doživljavao i velike krize. Desilo mi se, recimo, da tri-četiri godine nisam mogao da kročim na scenu. Nisam imao hrabrosti da izgovorim nijednu reč na sceni zbog toga što sam izgubio tlo pod nogama. To su, valjda, one normalne ljudske i umetničke krize u četrdesetim ili ne znam kojim godinama... Onda sam se ponovo skupio i ušao u jedan drugačiji, zreliji period. Postao sam mnogo stroži prema samom sebi, nisam više dopuštao neke gluposti koje sam radio u opasnim godinama", pričao je tada Marković.

Tokom dugog i plodnog života, ovaj vrsni glumac ovenčao se i mnogobrojnim nagradama, a uz priznanja Sterijinog pozorja, Gavelinu nagradu, tri Arene, vrhunac njegovog stvaralaštva svakako je Dobričin prsten koji mu je pripao 1998. godine za životno delo. Ipak, prava kruna njegovog života je sin Goran i ćerka Lenka koju je dobio u poodmaklim godinama sa drugom suprugom Lidijom.

"Lidija i ja smo se upoznali u leto 1976. u Budvi, ali venčali smo se tek 1992. godine. Lenku sam dobio kasno i sećam se da je tokom jedne večere moj sin Goran računao da Lenkina mama, on i ja zajedno imamo dvesta godina. Međutim, moja ćerka se s tim dobro nosi. Ne mogu da kažem da sam joj strog roditelj, ali plašim se za nju zbog džungle koja vlada na beogradskom ulicama. Ona je odgovorna devojka koja kada nešto kaže, onda to i ispoštuje. S druge strane, veoma sam ponosan na Gorana koji je zanimljiv reditelj jer interesantno posmatra stvari. Radili smo zajedno, a čak sam dobijao i neke uloge koje mi nije namenjivao, poput one u filmu Variola Vera", govorio je svojevremeno Marković koji je svojoj porodici, ali i svima drugima, ostavio ogromno nasledstvo kroz svoje glumačke uloge koje je maestralno odigrao.

I upravo je Lenka bila razlog što je pod stare dane plakao. Naime, kad je saznao da je njegova druga supruga Lidija u drugom stanju, nije mogao da savlada emocije. Briznuo je u plač sreće koji je trajao, po svedočenju njegove supruge, desetak minuta.

Vrsni umetnik sahranjen je 15. septembra u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a pored članova najuže porodice, njegovom pogrebu prisustvovale su brojni prijatelji, kolege i državnici.

Kurir.rs/Puls Online/Foto: Printscreen, RTS

Kurir