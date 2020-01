CELI SVET JE RAZUMEO DANILA SEM SINA VUKA! Evo šta bi mu otac da je živ rekao o SRPSTVU dok on MAŠE FAŠISTIČKOM ZASTAVOM

Vuk Lazović, rukometaš reprenzentacije Crne Gore, koja je skandalozno slavila posle pobede nad reprezentacijom Srbije zelenom, faštističkom zastavom, podelio je na Instagramu reči njegovih fanova kako bi njegov otac Danilo Lazović bio ponosan, a ujak još ponosniji.

"U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. Fala ti, đeriću, što si uz braću. Otac ti je pošao ponosan na tebe, a ujak bi ti danas još ponosniji bio", niše na nalogu koji se predstavlja kao montenegro_ct, a preneo crnogorski reprezentativac Lazović.

foto: Printscreen

Međutim, otac rukometaša, pokojni glumac Danilo Lazović bio je veliki Srbin, branio je srpstvo, a evo kako je govorio o Srbima, srpskoj veri i zašto je teško biti Srbin:

"Braćo i sestre u Hristu Bogu, zašto je teško biti Srbin? Nego, šta je to srpski nacionalizam - to je ram u kome je ikona Hristova, to je dom u koje je Hristos domaćin, to je brak u kojem je Hristos blagoslovitelj, to je selo i grad u kojem je Hristos načelnik, to je država u kojoj je Hristots car, to je umetnost u kojem je Hristos čarobnost, to je škola u kojoj je to je Hristos učitelj, to je crkva u kojoj je Hristos sveštenik.

foto: Printskrin/Instagram

Šta je srpski nacionalizam, to je borba u kojoj je Hristos vojskovođa, to je stadanje u kojem je Hristos glavni stradalnik, to je muka u kojem se Hristos muči kroz nevinu decu kojoj je mrak hroistos jedina sveća, to je robovanje koje je izdržljivo samo sa krstom.

To je ustanak protiv nepravde, to je pobeda kroz pevanje Hristos Voskrese, to je tkoivo istorije srpskog naroda kome je osnova Hristos, a fotka sveće, svetitelji, junaka, mučenici hristovi... To je molitva do poslenje suze, to je žrtvovanje za Hrsta, to je anđeoska vernost u mraku Hrista radi... A šta rade izdajnici... ", tako je govorio Danilo, čuo ga je svet, a da li ga je čuo sin?!

Podsetimo, Vuk Lazović je reprezentativac Crne Gore u rukometu, nosi broj osam, a posle pobede nad Srbijom slavio je uz fašističku, zelenu, zaboravljajući da je njegov pokojni otac uvek citirao Njegošev "Gorski venac" i javno se gnušao crnogorske nacije.

foto: Printscreen

Kurir.rs

Kurir