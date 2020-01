NOVI DETALJI MEGZITA LOME SRCA! Hari uništen, a Megan ne prestaje da PONAVLJA jednu rečenicu! Za sve je kriv Vilijam?!

Princ Hari i Megan Markl smatraju da su izbačeni iz kraljevske porodice "nasilničkim stavom" princa Vilijama, tvrdi izvor blizak porodici.

Princ Hari je veoma uznemiren zbog svoje odluke da "abdicira" što će biti tema kriznih razgovora koje će kraljica danas održati u Sandringemu.

foto: Profimedia

Megan Markl je inicirala ideju da se ona i Hari povuku iz kraljevske porodice, rekao je izvor, rekavši: "Ona želi da ode... Ona misli: "To nije za mene".

"Hari je pod velikim pritiskom da izabere stranu. To je tužno. On voli kraljicu. On voli ovu zemlju. Voli sve svoje vojne dužnosti i mislim da će mu zaista slomiti srce da ode. Ne mislim da to stvarno želi. Mislim da žele samo malo privatnosti", rekao je izvor.

Međutim, bliski prijatelji vojvode i vojvotkinje od Kembridža žestoko su osporili tvrdnje da se par oseća ugroženim od strane princa Vilijama.

Viši članovi kraljevske porodice su duboko razočarani Harijevom odlukom da napusti svoju poziciju bez pomisli kako će to uticati na Vilijama i njegovu porodicu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir