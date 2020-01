BORILA SE SA DEPRESIJOM I ALKOHOLOM, PA RODILA DETE U TAJNOSTI! Glumica sada pokazala BUJNE GRUDI i izvajano telo (FOTO)

Holivudska glumica En Hatavej (37) se porodila u tajnosti krajem prošle godine, a javnost je lepe vesti saznala kada je viđena u šetnji sa bebom i suprugom Adamom Šulmanom.

Sada se, samo nekoliko nedelja nakon porođaja, En pojavila na dodeli nagrada Critics' Choice, koja je održana prošlu nedelju u Los Anđelesu. Ona se pojavila u dugačkoj, zlatnoj haljini i zasenila sve koleginice.

Naime, haljina sa šljokicama imala je dubok dekolte, koji je istakao njene bujne grudi. S obzirom na to da je nedavno rodila, bio je još bujniji.

Podsetimo, En se za Adama Šulmana udala 2012. godine, a danas važe za jedan od najstabilnijih parova. Uprkos tome što ne voli da pokazuje svoj privatni život, En nikad nije krila svoju borbu s depresijom i zavisnošću o alkoholu.

"Plan je - neću da pijem neko vreme, odgajiću pristojno i dobro ljudsko biće, poslati ga na fakultet i zatim se preseliti u neki vinograd i provesti drugu polovinu svog života pijana", rekla je krajem aprila glumica u svom stilu.

"Prestala sam da pijem u okrtobru 2018. godine, i to na najmanje sledećih 18 godina. Zapravo, dokle god moj sin bude sa mnom u kući. Ne sviđa mi se što to radim, a on dolazi u godine kada sam mu potrebna već od ranog jutra. U oktobru sam jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidelo", priznala je tada glumica.

