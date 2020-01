POKOJNA NEDA SNIMILA JE POZNATI HOLIVUDSKI FILM: Jedva je čekala da joj se OVO desi i da se vrati u Jugoslaviju

Glumica Neda Arnerić preminula je u 67. godini života. Imala je glumačku karijeru za poželeti, koja je trajala više od pola veka. Neda je prema podacima specijalizovanog filmskog sajta IMDB glumila u ukupno 118 naslova. Jedna je od najpopularnijih srpskih glumica i važila je za lepoticu i se*s simbol domaće kinematografije.

Ostvarila je brojne uloge u domaćoj kinematografiji, ali joj je vrlo malo falilo da postane traženo ime u Holivudu. Međutim, morala je da se vrati u Srbiju.

Srpska glumica se davne 1973. godine pojavila u ovom ostvarenju koje je bilo popularno u svetu.

- Igrom slučaja sam se našla u velikom filmskom svetu, pa sam čak i jedno vreme imala agente širom planete. Velike su žrtve potrebne da bi se uspelo napolju, velika ambicija, ali sam shvatila sam da ja nisam taj tip. Malo nas sa Balkana je napravilo karijeru napolju i ja im skidam kapu, jer znam koliko je to koštalo te ljude, njima se klanjam do zemlje - rekla je Neda svojevremeno tokom gostovanja u emisiji 150 minuta i dodala da se zbog ljubavi vratila u Jugoslaviju.

- Ja sam jedva čekala da se nešto desi da kažem da imam razlog da prekinem sa tim borbama po Rimu, Parizu, Londonu. Osećala sam da to nije za mene, suviše je naporno i ozbiljno. Tu nema da se žive dva života kao što ja živim paralelno dva života, glumački i privatni, koji je odvojen, i koje uspevam da balansiram. Kad se pojavila neka lepa ljubav, rešila sam da se vratim u Beograd i da se udam. To je bio lep izlet od dve-tri godine i više me nije interesovao.

Neda je dodala da joj nimalo nije žao što nije iskoristila priliku da postane svetska zvezda.

- Ne kajem se. Ne bih ja tamo izgurala, ja bih tamo završila plačući gorke suze - istakla je.

Neda je tumačila lik Džazar, a glumila je zajedno sa Ričardom Raundtrijem, koji je igrao lik Šafta.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Alo

Kurir