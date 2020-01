HOAKINU FINIKSU NISU DALI DA TUGUJE ZA BRATOM! Popularni Džouker se setio šta su mu radili kad je bilo NAJTEŽE!

Hoakin Finiks, dobitnik Zlatnog globusa za ulogu Artura Fleka u filmu "Džoker" i četvorostuko nominovani glumac za Oskara.

Njegov brat River Finiks preminuo je zbog predoziranja 31. oktobra 1993. godine. Hoakin je preiznao da je osećao prisustvo brata iako fizički nije bio pored njega.

"U tom trenutku kad ste veoma ranjivi, helikopteri preleću preko vaše glave, neki ljudi uzurpiraju vaš posed. To je narušilo moj proces tugovanja", priznao je Finiks kada se setio trenutka koji je uznemirio celu njegovu porodicu.

River je pomogao Hoakinu da se vrati glumi nakon užasnih iskustava koje je kao dete imao u Holivudu.

"Rekao mi je - ponovo ćeš se baviti glumom. Nije me pitao, rekao mi je to da uradim. I dugujem mu jer mi je gluma donela neverovatne stvari u životu. Kad sam ima 15 godina River me je naterao da gledamo filma Martina Skorsezea "Reaging Bull" kako bi ponovo zavoleo glumački posao. Sledećeg jutra me je probudio i ponovo smo gledali isti film. Onda mi je rekao - Ponovo ćeš početi da glumiš, ovo je ono što ćeš da radiš", rekao je Hoakin Finiks.

