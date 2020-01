HARMONIKAŠE STAVILE U GEPEK, A TO KOŠTA OVOLIKO! Slavni Mirko Kodić otkrio zašto njegove KOLEGE to rade!

Društvenim mrežama kruži hit snimak četiri devojke koje se voze automobilom sa ciriškim tablicama, a nakon što su se zaustavile na semaforu zasvirali su im harmonikaši, i to iz gepeka.

Jedna plavuša je izašla iz vozila pa se provodila na ulici i igrala kolo dok harmonikaši nisu izlazili iz gepeka, ali ni prestali da sviraju. Ovaj snimak, koji je po svemu sudeći nastao nakon ludog noćnog provoda, postao je viralan, a komentari su se samo nizali.

Ljudi su se pitali da li se ovo često dešava, kao i za koliko novca bi zapravo muzičari svirali na ovaj način. Slavni harmonikaš Mirko Kodić koji je izuzetno cenjen u Srbiji i radio je sa našim najvećim muzičkim zvezdama otkrio je ono što je sve zanimalo.

"Ne čudi me što se to desilo, smešno mi je. Meni se to nikada nije desilo, nisam dobijao takve ponude tokom karijere. Verovatno ljudi imaju poštovanje prema meni, pa mi ni ne nude takve stvari", rekao je Kodić.

foto: Damir Dervišagić

Iako nikada nije bio u takvoj situaciji, Kodić je za istakao da se u njegovom, harmonikaškom svetu, dešava "svašta", te da ga sve ovo ne čudi i da postoje muzičari koji prihvataju ovakve ponude.

"Ne iznenađuje me što su pristali, ima toliko kolega koji bi svašta uradili za pare. To su neki iznosi, 100 - 200 evra. Zavisi sve... Neki to rade zbog novca, neki više zbog ih snimaka koji završe na "Jutjubu", pa da ih ljudi vide", objašnjava Mirko Kodić.

Kurir.rs/Blic, A.I./Foto: Printscreen Twitter, Damir Dervišagić

Kurir