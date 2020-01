KRISTINA PROMENILA LIČNI OPIS: Agilera nabacila kilograme, šeta 20 kila viška!

Pevačicu su paparaci uslikali dok je išla po ćerku u školu, a svima je zapalo za oko to da se opustila i nabacila kilograme

Kristina Agilera na društvenim mrežama objavljuje glamurozne fotografije, ali realnost je sasvim drugačija. Pevačica, koju većina pamti kao seksi plavušu iz provokativnog spota „Dirty“, danas je gotovo neprepoznatljiva. Kristina se u poslednje vreme povukla iz javnosti i posvetila porodici, a paparaci su je uhvatili kad je s verenikom Metjuom Ratlerom išla u školu po njihovu ćerku Samer Rejn (5).

Mnogi su primetili da je pop zvezda zaboravila na holivudske kriterijume, a razlog za to je što na fotkama izgleda kao i svaka žena od krvi i mesa. Naime, Kristina je bila u ležernom izdanju, kosu je skupila u opuštenu punđu i bila je gotovo bez šminke. Mnogi su komentarisali da izgleda zapušteno, da to nije ona žena sa Instagrama, a ono što je svima trn u oku jeste njen višak kilograma. I to dvadesetak.

Ilustracija foto: AP

Ipak, čini se da nju to nimalo ne potresa, jer na slikama izgleda prilično sigurno u sebe. Ne zabrinjavaju je ni naslovi u medijima o njenoj debljini i nije se preterano uzbudila kad su je fotkali. U prilog tome govori i njena nedavna izjava da se, iako se ugojila, nikad nije bolje osećala u svojoj koži. Pevačica je tokom karijere prošla kroz brojne faze.

Pre dve godine se šuškalo da se okrenula plastičnoj hirurgiji, a paparaci su je pre više od godinu dana ulovili u jednom restoranu u Los Anđelesu, pa se pisalo da je stavila filere u usne i da se botoksirala. Podsetimo, osim petogodišnje Samer, koju ima sa Metjuom, pevačica ima i sina Maksa (11) iz braka s Džordanom Bratmanom, koji je potrajao samo šest godina.

