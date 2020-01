SAGOR MEŠKOVIĆ, DIREKTOR KOMUNIKACIJA EXIT FESTIVALA: Vratili smo se kući sa novom titulom

Postali smo najviše nagrađivana nezavisna festivalska grupacija s priznanjem koje je osvojio No Sleep, a otišli smo na dodelu bez ikakvih očekivanja

Sagor Mešković, direktor komunikacija Exit festivala, vodi ovaj sektor već više od deset godina. Pre tri dana najmlađi festival iz velike porodice No Sleep proglašen je za najbolji novi festival Evrope na dodeli Evropskih festivalskih nagrada.

Ilustracija foto: Promo

- Iako se radi o najvažnijoj nagradi koju jedan festival može da dobije, moram da priznam da sam zapravo u jednom trenutku skroz zaboravio na dodelu. I sama odluka da ipak otputujem bila je doneta u poslednji čas, najviše zbog činjenice da su od ovogodišnje četiri nominacije čak dve bile za No Sleep Festival. Ali i dalje negde nisam hteo da imam bilo kakva očekivanja jer su u konkurenciji u svim kategorijama bili zaista dobri festivali i nagrada je vrlo lako mogla da ode i u neku drugu zemlju - kaže Sagor za Kurir i dodaje:

- Srećom, vratili smo se kući s novom titulom, i to četvrtom za festivale u organizaciji Exit tima, čime smo istovremeno postali i najviše nagrađivana nezavisna festivalska grupacija. Pored osvojene nagrade za No Sleep Festival, prijalo je na svečanoj dodeli videti da su i ove godine Exit i Sea Dance uvršteni među 10 najboljih festivala Evrope u svojim kategorijama.

foto: Promo

Beogradski festival i u 2020. godini sprema za publiku mnogo novina.

- Nagrada je stigla u trenutku kada planiramo povećanje programskih sadržaja i ukupnog broja lokacija na kojima se festival održava. Beograd kao grad s velikom konferencijskom istorijom, odličnim geografskim položajem u odnosu na nova evropska tržišta prema istoku i postojeća prema zapadu i severu Evrope, u mogućnosti je da ugosti zaista veliki broj posetilaca, za koje postoje i ogromni smeštajni kapaciteti i aerodrom do kojeg se danas leti sa gotovo svih svetskih destinacija. Ipak, najvažniji potencijal No Sleep Festivala, a posebno njegovog konferencijskog dela, upravo su naši ljudi u kreativnim industrijama, danas potvrđeni u svetskim okvirima. Uz rast i razvoj Exita, rasli su i drugi muzički događaji koji se danas organizuju zaista na zavidnom nivou u odnosu i na vodeće „event“ destinacije kao što su London, Berlin, Pariz, Amsterdam i druge metropole u kojima je naša No Sleep platforma već održala brojne događaje u tamošnjih vodećim klubovima - naglašava Mešković.

Ilustracija foto: Promo

Za jubilarni Exit već su najavljeni neki superstarovi.

- U toku su pripreme. Naravno, velika nam je želja da u jubilarnoj godini stvorimo što više specijalnih trenutaka i novih nezaboravnih iskustava za našu publiku i izvođače. Verujem i da ćemo uspeti u tome - zaključuje nesuđeni glumac i jedan od pionira elektronske scene u rodnoj Banjaluci.

Radio s najboljima Saradnja s Madonom, Stingom... Sagor je kao šef tima za komunikacije učestvovao u organizaciji najvećih koncerata izvođača kao što su Madona, Ejmi Vajnhaus, Dipeš mod, Ajron mejden, Bili Ajdol, Sting... Suosnivač je i organizacije Apgrade, koja u Beograd dovodi lidere svetske elektronske scene kao što su Riči Hotin, Nikolas Džar, Loran Garnije ili Sven Fet.

LJ. R.

Kurir